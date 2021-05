Mircea Badea, după ce ONG-urile cu cătușe au sărit în apărarea șefului CSM: Magistrații sunt meta-oameni, știm cu toții!

”Țara asta e foarte tare, atât de tare încât cine are posibilitatea și nu pleacă din ea... nu-l mai calific, dar cred că se descalifică din punct de vedere intelectual. Cine are, repet, în opinia mea, ocazia să părăsească această... îi spun țară, ca să nu mă amendeze CNA, și nu o face, are o problemuță, un pachețel de problemuțe la etajele superioare ale propriei constituții.” a spus Mircea Badea, la Antena 3, în emisiunea ”În gura presei”, după știrea: AMASP: Jurnaliștii nu au dreptul să publice discuțiile magistraților pe Facebook. Judecătorii nu sunt persoane publice

Știrea a venit după ce ”presa procurorilor” a prezentat solicitările a trei asociații ale magistraților către CSM, asociații care sar în apărarea ”independenței și reputației unor judecători”, după ce blogul ”Slugărete”, preluat de luju.ro, a publicat capturi ale unor conversații de pe Facebook și Yahoo în care oameni ai legii folosesc expresii golănești la adresa unor oameni politici.

”ONG-urile cu cătușe”, interesate, cel mai probabil, de reputația judecătorului Bogdan Mateescu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, sunt aceleași care, în trecut l-au apărat și pe procurorul Cristian Ovidiu Popescu, din Caracal, cel care a așteptat până la ora 6.00 dimineața pentru a pătrunde pe proprietatea lui Gheorghe Dincă.

”Voi, muritorii de rând, pu*oii din România, ați ajuns să vorbiți despre noi? Păi nu se poate!”

În același timp, Organizațiile nonguvernamentale mai susțin că magistrații nu sunt persoane publice, iar Facebook nu este necondiționat spațiu public. Mircea Badea a precizat, pe acest ultim aspect că ”Deci, dom`le, faptul că discută niște judecători între ei, la modul golănesc despre politică, de exemplu, e ok, nu? Nu! Chiar dacă nu-i ok, să nu se vorbească despre asta, pentru că, știm cu toții, magistrații sunt niște meta-oameni, e un fapt, nici măcar nu e o opinie, e o certitudine, e un fapt, e demonstrat. Nu numai că au un statut cu totul și cu totul privilegiat, în primul rând, din punct de vedere financiar, pornind de la venit și terminând cu pensiile nesimțite, dar și din toate celelalte puncte de vedere, ei sunt niște meta persoane, deci: Voi, muritorii de rând, pu*oii din România, ați ajuns să vorbiți despre noi? Păi nu se poate! Repet, cine nu pleacă din țara asta, merită să trăiască în ea. Cum să se publice conversații între judecători? Nu, n-ai cum!”.

Acest articol reprezintă o opinie.