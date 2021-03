Mircea Badea, despre Stelian Ion, ministrul Justiției: E fake-news. Vă spun pe scurt, cât să nu mă omoare scârba

Mircea Badea a afirmat la „În gura presei” că ministrul Justiției, Stelian Ion, îl amuză. Altă dată s-ar fi enervat poate, dar acum, spune realizatorul TV, „îmi e așa scârbă să vorbesc despre justiție încât mai am puțin și am nevoie de perfuzii”.

„Este un cetățean de la USR... Stelian Ion, ministrul Justiției, și dânsul mă amuză foarte tare. Nu mai am nervi și chef să vorbesc despre justiție, îmi e foarte scârbă. Îmi e așa de scârbă să vorbesc despre justiție încât mai am puțin și am nevoie de perfuzii.”, a spus Mircea Badea.

Totuși, pe scurt, realizatorul TV le-a spus telespectatorilor la ce se referă.

„Vă spun pe scurt, cât să nu mă omoare scârba. Dânsul anunță triumfalist, către hastagiști, că iată, a reușit să demoleze ori legi ori articole de lege crâncene, anti-justiție, de pe vremea PSD-ului.”, a afirmat Badea.

Badea: Legile pe care le demolează Stelian Ion nu sunt în efect, nu există

Mircea Badea susține însă că „dacă nu ești complet idiot și descreierat și ai mai trăit în țara asta, observi că toate legile pe care le demolează domnul Stelian Ion nu sunt în efect. Nu există legile alea. Că la un moment dat au fost niște proiecte de legi în sensul ăsta, or fi fost, dar n-au fost niciodată în efect. Nici articolele de lege la care anunță desființarea....

N-avea ce să desființeze pentru că nu erau! E ca și cum mi-ar spune domnul Stelian Ion că a demolat niște clădiri de pe Marte. Bun, în cazul n-or fi niște clădiri pe Marte, deși nu cred, n-avea cum să fi demolat clădirile de pe Marte pentru că n-au existat acolo.

E fake-news. E minciună! Nu sunt în efect articolele și legile alea. Nu are cum să le desființeze pentru că nu-s funcționale, nu există. Dânsul desființează ceva ce oricum nu inventa.”

„Să nu se înțeleagă greșit, susțin USR, a fost votat de un procent consistent din populația României, deci îi susțin. Nu mai sunt cum eram, sunt complet reformat și reformulat.”, adăuga Badea în cadrul emisiunii-pamflet „În gura presei”.