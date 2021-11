Mioara Roman, "diagnosticată GREȘIT". Catinca Roman, anunț despre starea mamei sale. Ce este sindromul parkinsonian

Catinca Roman a vorbit despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman, și susține că aceasta nu a luat tratamentul care ar fi trebuit, pentru că medicii i-au pus un alt diagnostic.

Sora Oanei Roman a explicat că mama sa, care suferă de sindrom parkinsonian, a fost diagnosticată, de fapt, cu boala Parkinson. Această gafă a dus și la un tratament greșit, care nu a făcut altceva decât să-i acutizeze boala.

"A primit un diagnostic greșit, asta a fost ideea. A fost diagnosticată cu Parkinson și ea, de fapt, avea sindrom parkinsonian plus încă niște mici probleme. Și sigur că tratamentul era pentru Parkinson așa că, dacă vă aduceți aminte momentele acelea în care ea nu se simțea prea bine, erau din cauza tratamentului în cea mai mare parte", a declarat Catinca Roman, în emisiunea "Star Magazin" de la Antena Stars.

Mioara Roman se află într-un centru de recuperare și a început să se simtă mai bine.

"A urmat tratamentul câteva luni din fericire, până când ne-am dat seama că nu e ok și tot căutam cauzele. Am ajuns la o doamnă doctor psihiatru nemaipomenită care a consultat-o, a constatat că diagnosticul nu este bine pus și după aceea i-a schimbat tratamentul. Ne-a îndreptat și spre o doamnă doctor neurolog și ne-au ajutat foarte mult și pe noi, și pe mama să fie lucrurile ok. Este la centrul de recuperare, are prieteni și se simte bine", a completat ea.

Ce este sindromul parkinsonian

Este o asociere între o akinezie (mişcări rare şi lente), o hipertonie (rigiditate) şi o tremurătură în stare de repaus.

Sindromul parkinsonian se observă în cursul bolii lui Parkinson, in cazul afecţiuni neurologice degenerative ca atrofia olivo-ponto-cerebeloasă (boală ereditară care afectează sistemul nervos central), sau mai poate fi provocat şi de administrarea îndelungată de neuroleptice.

Tratamentul constă în tratarea bolii în cauză sau în suspendarea luării de neuroleptice atunci când sindromul este de origine medicamentoasă ( sindromul persistă mai multe săptămâni si după oprirea tratamentului neuroleptic), potrivit csid.ro.

Nu mai este niciun secret faptul că relația din Oana Roman și Petre Roman nu este una tocmai bună, însă ultima conversație a vedetei cu tatăl ei a lăsat-o fără replică, motiv pentru care a răbufnit pe Internet.

Chiar dacă de-a lungul timpului a încercat să repare relația cu tatăl ei, Oana Roman a spus că s-a lovit mereu de un zid. Ba mai mult, acum, vedeta s-a decis să le împărtășească urmăritorilor de pe Instagram intimitățile relației cu tatăl său.

"După cum stiți relația cu tatăl meu e relativ disfuncțională de câțiva ani buni încoace, eu am făcut toate eforturile posibile pentru ca această relație să nu fie disfuncțională, dar nu am reușit. Ne vedem de două ori pe an, vorbim destul de rar, nu reușesc să îl fac să se apropie din nou de noi, am făcut în privat, în toate felurile...lucrurile merg într-o direcție din ce în ce mai rea. Recent am avut o discuție cu el din care mi-am dat seama că practic eu cred că nu mai există nicio șansă ca relația să fie una bună, oricât de mult mi-aș dori eu asta", a spus Oana Roman.

Ce i-a reproșat Petre Roman fiicei sale

Vedeta a fost absolut șocată de faptul că tatăl său i-a reproșat anumite declarații pe care le-a făcut Mioara Roman. De altfel, Oana Roman i-a spus tatălui său că din cauza stării de sănătate, mama sa nu a mai ieșit cu declarații publice.

"M-a sunat să-mi spună că i-a arătat lui cineva, oare cine mă întreb, că mama a făcut nu știu ce declarație de copil și de soția lui. I-am spus că mama din cauza stării de sănătate precare nu a mai dat nicio declarație la presă de 2-3 ani. El a simțit nevoia să mă sune și să mă tragă la răspundere, deși eu nu pot fi responsabilă de ce declară mama", a mai spus ea.

Oana Roman a căutat însă să își scuze într-un fel părintele, acreditând ipoteza că astfel de declarații nu îl caracterizează pe tatăl său, care a fost influențat de actuala familie.

”El simte nevoia să-și apere familia din care în mod evident consideră că nu mai fac parte și era foarte supărat (...) Nu știu, nu mă interesează, fiecare cu probleme lui, pe mine fraza asta m-a încuiat definitiv și m-a făcut să înțeleg că probabil vorbele astea le-a spus fără să fie el. Prima mea reacție a fost de consernare, de revoltă, de durere, de plâns, de supărare, iar apoi am stat și m-am gândit că probabil că n-are de ales, face lucrurile astea ca să mulțumească pe cineva, că eu refuz să cred că tatăl meu așa cum îl știu eu, așa cum e el ca și caracter, poate să-i spună propiului copil așa ceva. Stau și mă gândesc că într-un fel nu pot decât să-l compătimesc că e nefericit, trist și supărat că trebuie să facă treburile astea și l-am iertat".

"Se simţea un pic obosită, îmi spunea că o doare un pic acolo, un pic acolo. Înaintează în vârstă... eu nu vreau să realizez lucrul ăsta, dar mama împlineşte 80 de ani la anul, anii trec... Are o problemă la colecist, care probabil că va trebui scos la un moment dat. Ea are un diabet, nu este insulino dependentă. Ia pastile şi îl ţine cumva sub control, dar de la o anumită vârstă diabetul începe şi afectează diverse alte lucruri.

Are şi mici probleme cu inima. I-au simplificat cumva tratamentul. Nu are nimic major, doar că, mă rog... sunt afecţiunile vârstei", a spus Oana Roman la emisiunea "Răi da' buni" de la Antena Stars.