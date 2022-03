Minodora: "Nu suferim noi de Eurovision, nu leșinăm dacă nu ajungem acolo"

Minodora și-a spus, în exclusivitate pentru Spectacola, părerea despre concurentul care o să reprezinte România, în finala Eurovision, la Torino.

"Excepțional, pozitiv, vesel, foarte tare", a spus Minodora pentru Spectacola.

"Ca piesă ritmată, e alegerea perfectă"

Întrebată dacă jurații au făcut alegerea cea bună, artista a declarat faptul că , dacă s-a dorit să fim reprezentați cu o piesă veselă, în marea finală, atunci e alegerea potrivită."Nu știu, dar mie-mi place. Nu știu ce concurenți mai sunt din celelalte țări dar, personal, mie-mi place. Ca piesă veselă, da, jurații au făcut alegerea perfectă. Dacă s-a dorit să se meargă cu o piesă ritmată, da, e alegerea potrivită", a continuat cântăreața.

Scandal la Eurovision

Piesa interpretată de Minodora, alături de Diana Bucşa şi Claudia Pavel, pe scena de la Eurovision, compusă de Costi Ioniță a stârnit numeroase controverse, după ce oamenii au observat că seamănă cu o piesă veche scrisă de compozitor.

Regulamentul concursului spune că orice piesă înscrisă în concurs trebuie să fie lansate după 1 septembrie 2021.

Primele declarații ale Minodorei, după scandal

„Nu mai e nimeni patriot în România! Este deranjant că România e în doliu după maneaua-rock și tot România blamează maneaua lui Costi și Minodora! Piesa noastră nu e manea că nu-ți vine să dai din c.. la propriu. Are un ritm, nu e de buriceală! Asta e, dacă vom merge mai departe, mergem, dacă nu, mergem mai departe și eu, și Costi cu cariera! Nu suferim noi de Eurovision, nu leșinăm dacă nu ajungem acolo. Cum a fost cu E an na, mai puțin dinozaurul adus pe scenă care a fost un kitsch după părerea mea! Nu au mers mai departe pentru că așa a considerat juriul și a considerat foarte bine! Le-a plăcut mai mult mesajul nostru cu România! Au spus oamenii ce nu le-a convenit! Păi Ozana e un nume, Romcescu la fel!”, a mai solista pentru Click.

Ce spune Andrei Ionuţ Ursu - WRS

Andrei Ionuț este al doilea concurent participant la Eurovision, din partea casei de muzică Global Records. Prima a fost Roxen.„Mulţumesc publicului pentru că m-au votat într-un număr atât de mare şi juriului pentru că s-a lăsat convins de momentul meu. Am muncit foarte mult în aceste săptămâni, însă această seară, pentru mine, este cireaşa de pe tort, pentru ultimii ani pe care i-am petrecut pe scenă. Mulţumesc echipei TVR pentru profesionalism, familiei mele Global Records şi prietenilor care au fost, astăzi, alături de mine”, a declarat Andrei Ionuț Ursu, notează paginademedia.ro.

