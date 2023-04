Minivacanța de Paște 2023 încurcă postul. Dr. Alin Popescu: Sunt două zile importante chiar și pentru oamenii care nu au ținut post / video

Dar chiar se întâmplă acest lucru din moment ce minivacanța de Paște a început deja? Greu de crezut, spune medicul Alin Popescu.

„Jumătate din minivacanța de Paște este în post. Mă gândesc că puțini oameni țin post în Sâmbăta Mare. Vinerea și Sâmbăta Mare sunt zile sfioase de post. De fapt, la fel este și Joia Mare. Și unii spun: „țin post în aceste trei zile”. Dar este greu de crezut. De ce? Pentru că minivacanța începe înainte practic de Paște, sărbătoare care este duminică”, a zis medicul Alin Popescu la DC News și DC Medical.

„Cred că dacă am merge acum pe Valea Prahovei, în zona HoReCa, am vedea că produse de post, în zilele de vineri și sâmbătă, s-au vândut sub 5%. Vorbim de două zile importante chiar și pentru oamenii care nu au ținut post. Postul este bun”, a mai zis medicul.

Alin Popescu este medic primar medicină sportivă, absolvent al Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Dr. Carol Davila” București (promoția 2000). Are competență în management sanitar și apifitoterapie. Este licențiat, de asemenea, în chimie – fizică (1997) și psiho-sociologie (2003). Este absolvent al cursurilor de master “Managementul antrenamentului sportiv” și „Managementul sănătații publice și al serviciilor de sănătate”.

