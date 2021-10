Ministrul Vîlceanu: Se închid și școlile private. Hotărârea cu noile restricții va fi corectată luni

'Am fost anunțați că mâine, la ora 11:00, are loc o discuție în format hibrid și va fi remediată această greșeală, astfel încât și școlile private să se bucure de același tratament cu celelalte școli. Va fi o ședință scurtă, doar pentru remedierea acestei breșe și se va trimite imediat la Monitorul Oficial', a declarat duminicministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, la Digi 24.

De marți 'se bucură de același tratament cu celelalte școli'

Ministrul Finanțelor a declarat la postul tv citat că doar mâine, luni 25 octombrie, grădinițele și școlile private pot să îi primească fizic pe elevi la cursuri și de marți 'să se bucure de același tratament cu celelalte școli'.

'Nu am fost implicat direct în elaborarea acestui act normativ. Într-adevăr, a existat o discuție, astăzi a apărut, am văzut și eu această discuție. Am fost anunțați că mâine la ora 11:00 are loc o discuție în format hibrid și va fi remediată această greșeală, astfel încât și școlile private să se bucure de același tratament cu celelalte școli. Va fi o ședință scurtă, doar pentru remedierea acestei breșe și se va trimite imediat la Monitorul Oficial. Se întâmplă asemenea lucruri, nu cred că e un moment în care poți să dai vina pe cineva', a mai declarat Dan Vîlceanu.

După două săptămâni de pauză NU se știe dacă elevii vor reveni în bănci

Perioada de pauză pe care o vor avea elevii nu oferă o garanție a reîntoarcerii lor în bănci.

Nu există nicio garanție că după două săptămâni de vacanță vor fi reluate cursurile față în față, a declarat, vineri seara, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), dr. Raed Arafat. Șeful DSU a spus, că s-a preferat soluția vacanței de două săptămâni în dauna cursurilor online pentru toți elevii, compensând, ulterior, zilele date pentru vacanță, pentru a nu fi o discrepanță între accesul la online și seriozitate.



„Au fost niște discuții care au fost stabilite mai ales de experții de la Ministerul Educației că asta ar fi soluția mai bună”, a spus dr. Raed Arafat, la Digi 24.

„Nu există nicio garanție”

Șeful DSU a spus „că nu există nicio garanție” că după vacanța de două săptămâni se va reveni la școală.



„Nu există nicio garanție (că vor începe cursurile fizic - n.r.) pentru că nu știm cum va evolua. Așteptăm să vedem evoluția și discuția asta a fost că la 10 zile vom evalua din nou. La 10 zile vom vedea cum se mișcă situația”, a mai declarat șeful DSU.



Toți elevii intră în vacanță timp de două săptămâni, de luni, 25 octombrie, ca măsură de combatere a pandemiei.