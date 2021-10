Sprijin financiar pentru victimele incendiului de la spitalul din Constanţa

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunţat luni seara aprobarea unei Hotărâri de Guvern pentru sprijinirea victimelor incendiului de la Spitalul de boli infecţioase din Constanţa, scrie Agerpres.



"Am adoptat o Hotărâre de Guvern prin care sprijinim victimele incendiului de la Spitalul de boli infecţioase de la Constanţa.(...) 5.000 de lei este plafonul pe care l-am acordat de fiecare dată", a spus Turcan, la finalul şedinţei de Guvern.

Șapte oameni au murit vineri în incendiul izbucnit la secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. Flăcările au izbucnit în secția ATI și ulterior tot spitalul a fost evacuat.

Un dosar penal a fost deschis pentru ucidere din culpă

Prim-procurorul care anchetează incendiul de la spitalul din Constanța a declarat că se efectuează cercetări pentru vătămare corporală din culpă, distrugeri din culpă. Acesta susține că sunt șapte decedați și că urmează să se facă identificarea acestora.

"Nu vrem să lucrăm cu ipoteze. Așteptăm să se facă identificarea de eventualii aparținătorii și abia apoi vom putea da informații. Cu certitudine vom preleva și mostre pentru testările ADN. Eu am văzut câteva persoane decedate care erau în stare de a fi identificate. Eu din ce am văzut nu tț'i decedații erau arși. Cred că unii au murit intoxicați. Nu știu de unde a pornit informația că ar fi nouă decedați. Am precizat și am aflat că sunt 7: 5 persoane decedate la Spitalul de Infecțioase, 1 la Spitalul Județean, 1 la Spitalul Militar", a spus Viorel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Un alt sprijin, aprobat de Guvern





Ea a precizat că a mai fost adoptată tot în şedinţa de luni o Hotărâre de Guvern care prevede aplicarea Legii 56/2000 şi anume sprijinul pentru urmaşii persoanelor care au exercitat activităţi medicale în combaterea răspândirii epidemiei Covid, mai scrie Agerpres.



"Şi această Hotîrâre de Guvern acoperă pe de o parte sursa de finanţare în aplicarea Legii 56/2000 şi de asemenea reglementează ajutorul de deces, sprijinul pentru părinţi sau ajutorul pentru familie", a subliniat ministrul Muncii.