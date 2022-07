Ministrul de Externe al Ucrainei: Mulţumesc din toată inima României,prietenul şi vecinul nostru bun, pentru tot ceea ce a făcut

"Aş dori să mulţumesc din toată inima României, prietenul şi vecinul nostru bun, pentru tot ceea ce a făcut de la începutul acestei invazii pe scară largă împotriva Ucrainei", a spus joi Kuleba, într-o intervenţie prin videoconferinţă la lucrările unui forum de securitate, găzduit la Bucureşti, potrivit Agerpres.



Este vorba de cea de-a 22-a ediţie a formatului Parliamentary Intelligence-Security Forum, intitulată "The War in Ukraine: Reshaping the Global Security Map", eveniment organizat la Palatul Parlamentului.

Putin este ”motivat de ură faţă de bunăstarea europenilor”



În discursul ţinut în faţa participanţilor la forum, Kuleba a subliniat că Putin doreşte să provoace o criză în Europa şi este motivat de ”ură faţă de bunăstarea europenilor”.



”Facem faţă unei provocări fără precedent, când un membru permanent al Consiliului de Securitate a lansat o agresiune împotriva unui alt stat. Războiul acesta este unul fără precedent în secolul nostru şi nu trebuie să ne înşelăm faţă de intenţiile reale ale Rusiei. Putin este gata să redeseneze graniţele, să distrugă Europa.

Rusia era considerată a fi o forţă competitivă pe arena internaţională, dar iată că, de această dată, a apelat la forţă pentru a distruge stabilitatea celorlalte naţiuni. Ideea lui Putin este simplă, vrea să impună standardele ruseşti întregii lumi şi anume lipsa de dreptate şi justiţie.

Este motivat de ură faţă de bunăstarea europenilor. Scopul lui Putin este de a bate la fiecare uşă europeană, prezentând o criză: economică, inflaţie sau orice formă de instabilitate.

O criză în Europa i-ar permite lui Putin să le arate ruşilor că cei din Europa nu trăiesc mai bine decât ei şi că nu are rost să se opună", a spus şeful diplomaţiei de la Kiev.



Kuleba a făcut un apel pentru ajutor din partea statelor democratice, în special armament greu, afirmând că ”există şi limite la curaj şi curajul nu poate face singur totul dacă îi lipsesc mijloacele”.



"Ucraina, Moldova, Georgia şi statele baltice sunt ţintele primare ale Rusiei, însă şi alte naţiuni europene sunt deja sub atacul rusesc, prin varii mijloace. De aceea, este important să continuăm sprijinirea Ucrainei.

Noi, ucrainenii, am dovedit că îi putem înfrânge pe ruşi. Pierderile suferite în estul Ucrainei se datorează folosirii de arme grele. Există şi limite la curaj, Curajul nu poate face singur totul dacă îi lipsesc mijloacele.

În anumite zone, forţele ruseşti depăşesc forţele ucrainene cu 1/10, de aceea este nevoie ca toate celelalte ţări să sporească şi să acorde rapid ajutor Ucrainei. Avem nevoie de arme grele pentru stabiliza situaţia pe toată linia frontului.

Este nevoie să dispunem de o cantitate suficientă de instrumente militare pentru a înfrânge Rusia. Orice acţiune de sprijin a Ucrainei este de fapt este o investiţie în stabilitatea la nivel regional", a declarat ministrul de Externe al Ucrainei.

