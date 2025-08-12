Data actualizării: | Data publicării:

Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Politica
foto bistriteanul.ro
foto bistriteanul.ro

Ioan Alin Demian, directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Ivan, a fost propus, de către acesta, ca reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica. 

UPDATE: Ministrul Bogdan Ivan a transmis:


„Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public în legătură cu nominalizarea domnului Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, am decis revocarea acestei nominalizări.

Deși nominalizarea pe o perioada limitată de 2 luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricărei alte considerente.

Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional.

Ministerul Energiei rămâne angajat în selectarea unor profesioniști cu experiență și competențe solide, în deplin respect față de lege și principiile bunei guvernanțe”.

Știrea inițială:

Propunerea lui Ioan Alin Demian este controversată. El nu este doar directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan, dar îi este și fin. Ministrul Energiei i-ar fi naș de nuntă. 

Presa locală notează că Bogdan Ivan l-a nășit, la nuntă, pe Ioan Alin Demian, în 2017. 

Propunerea făcută de către ministrul Energiei va fi votată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 8 septembrie.

Ioan Alin Demian este directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan. El l-a urmat pe Bogdan Ivan la București imediat ce a fost numit ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, în 2023. A fost consilier personal, iar mai apoi, a ajuns directorul de cabinet al lui Bogdan Ivan, notează sursa citată. 

Anterior, Alin Ioan Demian a fost viceprimar, administrator public al comunei Coșbuc și consilier județean. Din 2017, Alin Ioan Demian este și finul ministrului Bogdan Ivan, scrie Ziarul Bistrițeanul. Demian mai este membru al Consiliului de Administrație al Poștei Române și al Societății Naționale de Radiocomunicații. 

12 aug 2025, 15:59
