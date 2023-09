Mii de poliţişti vor să iasă la pensie. S-au săturat de condiţiile de muncă şi de salariile mici

Ar fi vorba de peste 8000 de poliţişti, conform observatornews.ro. Aceştia sunt gata să iasă la pensie, din cauza condiţiilor mizerabile în care lucrează, dar şi din cauza salariilor foarte mici. Unele secţii de poliţie nu ar avea nici măcar toalete funcţionale.

Ba mai mult, în Poliţie sunt şi din ce în ce mai puţini angajaţi. În Ulieşti, judeţul Dâmboviţa, doar doi poliţişti asigură ordinea. Asta deşi comuna are 5000 de oameni. În plus, când unul dintre ei este liber sau în concediu, rămâne un singur agent pe o rază de 100 km.

Agentul şef-principal Alin Bogdan a declarat pentru sursa citată că "Se întâmplă, și din păcate din ce în ce mai des, să fim atacați. Din cauza băuturii, a substanțelor care le consuma oamenii și din cauza legislației precare. Mergem şi în judeţul Prahova, în Arieştii Rahtivani. Aici, sediul poliţiei a fost amenajat în două cămăruţe ale poştei din sat."

În plus, cei doi agenţi îşi desfăşoară activitatea în sediul Poştei.

"Aici e poşta, au închis că e până la 1 programul şi aici e biroul poliţiei. Locația sediului politiei naționale, că să facem decelarea între poliţia locală și poliţia naţională. O clădire veche, o clădire depășită moral, tehnic. Pe mine mă surprinde că nu există o autorizaţie de demolare", a declarat Petre Burlacu, preşedinte SNPPC Prahova.

Salariile, extrem de mici

"Aşa cum sunt colegii mei, cu o vechime de 3-4 ani, nu au un salariu mai mare de 3.000 de lei. Pe asta lucrează un poliţist care nu lucrează nici 8 ore, nici 12 ore, lucrează ori de câte ori este nevoie. Este mereu în misiune", a mai spus Petre Burlacu.

În acest moment, poliţiştii din toată ţara sunt în conflict deschis cu şefii din Ministerul de Interne. Protestează săptămânal, în speranţa că le vor fi mărite salariile şi vor avea condiţii mai bune de lucru.

În România, sunt încadraţi 52.000 de poliţişti, iar deficitul se ridică la 15.000 de agenţi şi ofiţeri. Salariul unui poliţist debutant este de 2300 de lei şi abia după 25 de ani de vechime, leafa unui agent ajunge la 5.000 de lei. La asta se adaugă 400 de lei pentru chirie şi 34 de lei pe zi, norma de hrană.

Ministrul Predoiu a recunoscut, într-un interviu pentru DC NEWS, că sunt probleme în sistem, dar aruncă vina la Ministerul Muncii

Ministrul Cătălin Predoiu spunea într-un interviu recent pentru DC NEWS că este nevoie de un venit care să onoreze meseria de poliţist, dar aruncă vina pe Ministerul Muncii.

”Să ajungem și la altă problemă cu suportul pe care statul pe care trebuie să-l dea, prin salarii și un regim, un statut adecvat profesiei. Când îți alegi această misiune, această meserie de a servi legea, nu poti să o măsori în bani sau doar în bani, sigur că e absolut necesar să ai un venit care să compenseze, un venit care să onoreze”, spunea Predoiu.

”Și cu pensia mai bunicică pe care trebuie să o aibă apoi un polițist, dar timpul până la care ajunge la pensie vă gândiți să îl prelungiți? Că dacă iese din sistem după 15 ani de muncă, de aia e deficitul ăsta de polițiști”, a precizat Bogdan Chireac.

”De ce simțiti nevoia să mă împingeți în tema ministrului Muncii care trebuia rezolvată de anul trecut? Asta e o mare problemă într-adevăr, faptul că încă nu avem legea salarizării și legea privind pensiile rezolvate. Am discutat cu un pompier și a ridicat această problemă. E o meserie grea și acea de polițist și acea de jandarm și polițist de frontieră și de pompier salvator, mai ales de pompier salvator în momente critice. Cred că ar trebui să prioritizăm și aceste comenzi sociale. Societatea are nevoie acum de lege și ordine, are nevoie de acest aparat, ei normal trebuie să investească în acest aparat și nu doar să le cumpere drugteste și bastoane. Trebuie să aibă grijă și de statul lor, dacă vrem să avem un polițist profesionist trebuie să facem toate aceste lucruri: organizare, echipare, etc. plus un salariu adecvat”, conform spuselor ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Săptămâna trecută, sindicaliştii din SNPPC şi MAI au protestat în faţa ministerul Afacerilor Interne. Aceştia au cerut, printre altele, aplicarea legii salarizării în integralitate, acordarea de asistenţă juridică gratuită poliţiştilor ultragiaţi, dar şi asigurarea protecţiei juridice a poliţiştilor, prin incriminarea mai drastică a faptelor de ultraj.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News