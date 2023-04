Mihai Trăistariu, dezvăluiri emoționante din copilărie. Ce își dorea artistul de Paște

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști. Cântărețul ne-a povestit cum petrecea Sărbătorile Pascale, în copilărie. Artistul a dezvăluit și ce și-a dorit foarte mult să facă în ziua de Paști și nu a reușit niciodată.

Mihai Trăistariu, dezvăluiri emoționante din copilărie

Mihai Trăistariu a mărturisit că, în copilărie, mergea la Înviere, iar a doua zi lua masa împreună cu familia. Artistul a recunoscut că nu s-a spovedit și nu s-a împărtășit niciodată, deoarece tatăl său era ateu, iar mama sa nu era foarte credincioasă. Din acest motiv, el și frații săi nu au avut educație în spiritul religios.

”În copilărie făceam același lucru. Mergeam la Înviere și veneam acasă, nu făceam altceva. A doua zi mâncam mâncare bună, ciocneam ouă după noaptea de Înviere și săream pe sarmale și pe ce mai era, dar nu am alte obiceiuri. Ceea ce îmi amintesc din copilărie e că nu am mers niciodată la Spovedanie, la Împărtășanie. Eu nu am trăit lucrurile astea. Tatăl meu a fost ateu convins, iar mama era credincioasă, dar nu foarte mult. În cazul acesta, nu ne-au educat în spiritul acesta religios și nu am prins virusul ăsta".

CITEŞTE MAI MULTE PE SPECTACOLA

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News