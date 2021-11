Mihai Neșu, botez la 30 de ani: Credința ortodoxă este credința adevărată și neschimbată în 2000 de ani

Citește foarte mult despre religii, se roagă, merge o dată pe an la Muntele Athos și regretă că nu s-a apropiat de Dumnezeu mai demult. În premieră, Neșu a vorbit la Digi 24 despre schimbarea religiei la doi ani de la accidentul din Olanda. A fost greco-catolic și acum este ortodox.

“După multe întrebări și cercetări, am ajuns la concluzia că… credința ortodoxă este credința adevărată și neschimbată în 2000 de ani și atunci m-am botezat ortodox la 30 de ani. Vreo doi ani am studiat proveniența credințelor, diferențele dintre ele, ce are una și ce are alta, de ce una e mai bună ca cealaltă, și e clar că Dumnezeu e numai unul și credința adevărată e numai una. In rest, omul fiind om, a mai adăugat și el diferite schimbări care au ajuns să fie în detrimentul nostru, nu ne sunt de folos.

Nouă ne este de folos doar ce e de la Dumnezeu, pentru că el știe cel mai bine ce e de folos pentru fiecare dintre noi. Studiind, am ajuns la concluzia că credința ortodoxă, cea lăsată de Hristos acum 2000 de ani, e neschimbată și am vrut să mă botez ortodox” – a spus Mihai Neșu La cină.

Mihai Neșu, ajutor nesperat din partea lui Gigi Becali. Ce i-a cumpărat patronul FCSB

Fostul jucător de fotbal Mihai Neșu a primit de curând un ajutor important din partea lui Gigi Becali, care îi va fi de mare folos. Astfel, patronul echipei FCSB și-a arătat încă o dată latura sufletistă, impresionat de drama prin care trece Neșu. Reamintim că fostul jucător al Stelei își duce viața, de un deceniu, într-un scaun rulant.

În urmă cu zece ani, Mihai Neșu a suferit un groaznic accident la un antrenament de fotbal, în urma căruia era să-și piardă viața. De atunci fostul stelist a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile și continuă să lupte, iar recuperarea lui dă semne vizibile. Acum, Neșu, în vârstă de 38 de ani, încearcă să nu se mai gândească la accidentul suferit pe terenul de fotbal şi spune că şi-a găsit o nouă vocaţie, prin intermediul credinţei.

Mihai Neșu, ajutor de la Gigi Becali

Patronul FCSB, Gigi Becali, i-a acordat o mână de ajutor lui Mihai Neșu. Fostul fotbalist, care a deschis un șantier pentru construirea un centru pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități neuromotorii, a primit de la milionar o mașină cu care să se deplaseze. Cea pe care el o avea nu mai era așa bună, așa că Gigi Becali a decis să-i achiziționeze una nouă. Anunțul a fost făcut de Florin Lovin.

„În maximum doi ani trebuie să ridice centrul și să-l finalizeze. A obținut toate autorizațiile, acum începe construcția complexului. Primul pas este biserica și aleile principale. Este foarte mulțumit, cât timp am fost eu acolo a primit niște telefoane, sunt firme mari care vin alături de el. De la zi la zi vin oameni în jurul lui. Și domnul Gigi Becali trebuie menționat. Tocmai a contribuit la achiziționarea unei noi mașini pentru Mihai, pentru a se deplasa cu ea. Avea probleme cu vechea mașină și domnul Gigi Becali i-a luat o nouă mașină acum”, a spus Lovin, potrivit BZI.