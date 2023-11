Michael Koren, cetățean israelian de origine română: Dacă vrem să supraviețuim, trebuie să fim uniți, indiferent pentru cine am votat

Michael Koren, care se află la 20 de kilometri nord de Tel Aviv și trăiește sub șocul atacului barbar comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, a vorbit în exclusivitate pentru DC News, despre situația din țară.

„Israelul a acceptat ca 20.000 de oameni din Gaza să vină să lucreze în Israel. Lucrau oameni care acum au venit pe post de hoți, care știau unde sunt magaziile, unde sunt casele, magaziile de arme. Deci ei nu au făcut altceva, au fost un fel de coloana a 5-a pentru acest Hamas. Ce concluzie poți să tragi de aici?

Au știut foarte bine unde sunt baze militare, birourile de poliție, au știut foarte bine unde sunt turnuri de apărare. Au fost foarte bine informați. Cine i-a informat? Au avut oameni care au fost trimiși ca muncitori, dar de fapt ei erau spioni.

Pot să vă spun că la noi se cere socoteală la tot ce s-a întâmplat. Probabil că după război se va face o comisie neutră, nu din partea guvernului, care va cerceta ce s-a întâmplat.

Israelul are sisteme de informație, are securitatea, are informațiile armatei. Ei ar fi trebuit să știe. În tot acest lanț de informații au fost niște scăpări care au dus la niște evenimente tragice și la rezultate tragice. Bineînțeles că cei care sunt răspunzători vor trebui să răspundă.", a spus Michael Koren.

Ca și Liviu Dragnea, Benjamin Netanyahu a vrut să schimbe sistemul juridic

„Ați menționat că toată societatea e solidară, e unită. Disensiunile aveau totuși bază religioasă. Erau partidele religioase care se confruntau cu cele care aveau o viziune mai liberală, progresistă.”, a spus Val Vâlcu.

„Nu. Nu este așa. E adevărat că Benjamin Netanyahu a făcut guvern cu partidele religioase. Problema nu a fost între religioși și nereligioși, problema a fost ca și la dumneavoastră în 2017 când Liviu Dragnea a vrut să schimbe sistemul juridic. Și aici, guvernul condus de Benjamin Netanyahu și ministrul Justiției Yariv Levin, a vrut să schimbe sistemul juridic.

Lumea liberală a sărit în sus. Sigur că cei care erau în guvern, care erau în coaliție, au susținut aceste lucruri, dar deoarece Israelul nu are o constituție, are numai niște legi de bază care sunt de când s-a format statul în 1948, lumea liberală nu a putut să accepte să se micșoreze drepturile Curții Supreme de Justiție care este singurul organ neutru de justiție care păstrează democrația.”, a spus Michael Koren.

Poporul s-a unit

„În acest moment, aceste disensiuni sunt depășite, puse deoparte și o largă majoritatea solicită o intervenție în Fâșia Gaza.", a spus Val Vâlcu.

„Da, sigur. Acum poporul s-a unit. Nu mai contează dacă ești religios, liberal. Este o luptă pe viață și pe moarte pentru supraviețuire. Deci dacă noi vrem să supraviețuim trebuie să fim uniți și să lucrăm împreună indiferent de opiniile, concepțiile sau pentru cine am votat. La ora actuală, situația este mult mai gravă și toată lumea s-a unit.", a spus Michael Koren la DC News.

