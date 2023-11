Messi a sărit la bătaie la meciul cu Uruguay. Și-a înfipt mâna în gâtul unui adversar / video+foto

Lionel Messi a fost în centrul unei bătălii, joi seară, când Argentina și Uruguay s-au confruntat într-un meci de calificare la Cupa Mondială din 2026.

În minutul 20, a avut loc un incident între fundașul Uruguayan Mathias Olivera și mijlocașul argentinian Rodrigo De Paul.

Deși inițial a fost vorba de o altercație verbală, ulterior căpitanul argentinian Lionel Messi s-a deplasat lângă cei doi și l-a agresat fizic pe Olivera.

În primă fază, Messi a împins cu cotul în pieptul lui Olivera, după ce și-a înfipt mâna în gâtul acestuia.

Olivera nu a părut să fie prea deranjat de Messi, deoarece și-a ținut ochii mari ațintiți asupra lui De Paul până când situația s-a detensionat.

În mod remarcabil, niciun jucător nu a primit cartonaș galben sau roșu din partea arbitrului Wilmer Roldan, ca urmare a acestei altercații.

Uruguay a câștigat partida cu 2-0 după golurile marcate de Ronald Araujo și Darwin Nunez.

Singurele cartonașe roși din cariera lui Messi până în prezent a fost date în timpul semifinalei Supercupei din 2021 dintre Barcelona și Athletic Bilbao și de două ori la echipa națională a Argentinei.

???????? Leo Messi on tension with Uruguay players: “I prefer not to say what I think about some gestures. But these young people have to learn to respect from their elders”.



“This game was always intense and hard but always with a lot of respect. They have to learn a little bit”. pic.twitter.com/RQEjhFzhJp