Mesaj într-o sticlă, scris în 1886, descoperit în Bulgaria de constructorii unui tronson de cale ferată. Ce s-a aflat

În timpul demolării vechiului pod, unul dintre constructori a găsit scrisoarea şi a predat-o Muzeului de Istorie din Belovo. S-a dovedit că mesajul era din 1886, lăsat de constructorii de atunci ai podului.

"Sticla a fost găsită într-una dintre coloanele podului", a declarat directorul Muzeului de Istorie din Belovo, Sevdalina Popova, scrie Rdaor, citând bnr.bg.

Potrivit acesteia, descoperirea, precum şi modul în care a fost făcută sunt ceva deosebit: "Am fost una dintre puţinele echipe ale muzeului care au primit un mesaj într-o sticlă. Documentul are 33 de cm pe 22,5 cm, este scris de mână, în limba italiană. Pe lateral, este pictat un ornament foarte frumos. Textul scrisorii este următorul: "Pod construit în 1886, în timpul domniei sultanului Abdul Hamid, de către compania Vitalis. Inginer-şef, Nicolo Limon, /... / zidar, Pietro Macar. Redactată la data de 19 iunie 1886".

Sevdalina Popova a precizat că aceasta este o etapă a construcţiei liniei de cale ferată Belovo-Sofia. Terenul nu a permis păstrarea vechiului pod în cadrul actualelor lucrări de modernizare a căii ferate, dar descoperirea mesajului de la creatorii acestui pod extrem de robust reprezintă o întâlnire impresionantă între generaţiile de constructori şi o modalitate de a exprima respectul faţă de cei care au contribuit la construirea Bulgariei moderne.

Alt mesaj din 1926

Multe astfel de mesaje au fost descoperite de-a lungul vremii, în mai multe colțuri ale lumii. De pildă, un mesaj într-o sticlă scris în 1926 care a fost recuperat din apă de Jennifer Dowker, căpitan de barcă și proprietara Nautical North Family Adventures.

“Prima data am crezut că este doar o sticlă interesantă și după ce am ridicat-o, în timp ce eram încă sub apă am putut citi cuvântul "acesta" pe hârtie”, povestea, în 2021, Jennifer Dowker, potrivit CNN.

“Persoana care găsește aceasta sticlă o poate returna lui George Morrow Cheboygan în Michigan și să îi spună unde a găsit-o?”, este mesajul scris pe bucata de hârtie din interiorul sticlei.

Femeia a postat mesajul pe Facebook și, într-un final, a reușit atunci să ia legătura cu fiica bărbatului care scrisese biletul.

