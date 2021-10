Mesaj de la vârful USR-PLUS: "Dan Barna a fost moment de diviziune"

„Barna a insistat pe diviziunea USR vs Plus. Era o tensiune puternică între puterea Echipei Barna şi Opoziţia din USR PLUS. Puterea Echipei Barna a fost discreţionară”, a declarat senatorul USR PLUS Irineu Darău, în emisiunea OFF/OnTheRecord de la Aleph News.

„Şi eu mă întreb ce caut în politică atunci când văd atmosfera. Am început alături de USR în 2016, când eram în diaspora. M-am întors în România în 2019, am lucrat ca informatician în Franţa. M-a interesat întotdeauna Educaţia. De când eram mic urmăream politica. Am plecat în 2011 în străinătate, crezând voi sta 3-4 ani. Am fost informatician în Franţa, la mai multe firme private. Mi-am spus că dacă mă întorc, trebuie să se schimbe ceva”, a declarat Irineu Darău, în emisiunea OFF/OnTheRecord.

IT-iștii ar trebui impozitați

IT-ist de meserie, Irineu Darău spune că el este de acord cu impozitarea IT-iştilor: „Ar trebui să se renunţe la ne-impozitarea IT-iştilor. Trebuie să se ia decizii echitabile pe toate fronturile. Trebuie să avem discuţii despre sporuri, pensii speciale, impozitare. În România, ca IT-ist, ai un nivel de trai mai înalt decât în Vestul Europei”.

„Am un merit în cum am construit organizaţia USR Braşov. În USR Braşov am avut intern 4 runde de alegeri în 4 ani şi jumătate. Dinamismul USR Braşov i-a ţinut pe oameni în priză. Eu niciodată nu am blocat oamenii. În USR Braşov am interzis cumulul de funcţii. Oamenii cu funcţii grele nu mai pot avea funcţii interne. Când cumulezi putere, ocupi prea mult spaţiu. Am câştigat ca prima forţă a Braşovului la europarlamentare.

Am câştigat şi parlamentarele şi Primăria Braşov. USR Braşov a avut un succes major în toate rundele de alegeri. USR Braşov n-a fost în trendul descendent al partidului la nivel naţional. Candidatura mea a fost sănătoasă pentru USR”, spune Irineu Darău, în interviul dat emisiunii OFF/OnTheRecord.

Despre rezultatele Congresului USR PLUS, Irineu Darău a afirmat: „Celelalte echipe se confruntau pe falia USR vs Plus. Alegerile cu 2 opţiuni ar fi divizat şi mai mult. În USR construcţia organizaţională internă a fost deficitară. De la Cioloş şi Barna nu au fost propuneri concrete. Dacă nu ai soluţii, rişti să fii un uriaş cu picioarele de lut. Am publicat un plan de reformă al USR, Dacian Cioloş l-a preluat. Voi ţine presiunea pe tot Biroul Naţional al USR PLUS. Dacă şi noi eşuăm în soluţii şi oameni, nu ştiu ce ne aşteaptă în 2024. Sistemul de vot în Biroul Naţional al USR trimite grupuri de delegaţi dintr-o singură tabără. În Biroul Naţional nu este o reprezentativitate cum ar trebui să fie.

Reprezentarea deplină în conducerea USR-PLUS

Toate facţiunile trebuie să fie reprezentate în conducerea USR PLUS. Dan Barna a fost un element de diviziune în USR în momente esenţiale. Barna a insistat pe diviziunea USR vs Plus. Era o tensiune puternică între puterea Echipei Barna şi Opoziţia din USR PLUS. Puterea Echipei Barna a fost discreţionară. Mi-aş fi dorit să fie mai mulţi candidaţi pentru şefia USR PLUS. A fost o greşeală strategică: au rămas 2 nuclee mari. USR Diaspora ne-a adus rezultate excelente. Diaspora a fost un fief al Opoziţiei faţă de Barna.

Au fost gesturi de putere disproporţionate pe care echipa Barna le-a făcut. Barna a suspendat un preşedinte al filialei şi a refuzat să organizeze mult timp alegeri. Echipa Barna a invalidat şi candidatura lui Vlad Teohari. Barna a călcat pe un principiu sfânt: că alegerile interne chiar contează în USR PLUS. Vlad Teohari a fost invalidat pentru delict de opinie. Un om nu poate fi înlăturat prin pixul unui lider. Dan Barna nu şi-a recunoscut partea lui de vină. Barna nu şi-a asumat greşelile din cele 2 mandate. La USR se dau puţine CEC-uri în alb liderilor. Ghinea l-a atacat pe Dacian Cioloş.

S-au depăşit linii roşii care n-ar fi trebuit depăşite. S-a greşit în apelative în campanie. Eu cred că în interiorul partidului, şi unii şi alţii erau sistemul. Procesul electoral nu a fost pregătit pentru mai mulţi candidaţi la şefia USR PLUS. Nu se aşteptau să candidez, au fost surprinşi”.

Sigla USR, motiv de dispută în alianța cu PLUS

„Brandul partidului şi elementele vizuale nu s-au schimbat. Avem o siglă veche din 2016. Trebuie să respectăm contribuţia PLUS în partid. Echipa Ghinea a hotărât brusc că trebuie să ne numim doar USR. Trebuie să respectăm ambele braţe ale partidului. Problema cu sigla a dat foarte prost, a rănit oameni”, spune Darău.

Candidatul la Preşedinţie al USR PLUS ar trebui decis prin alegeri interne, afirmă Irineu Darău pentru Aleph News: „Cred că va fi competiţie pentru candidatul la Preşedinţie. Au fost mulţi userişti care l-au votat pe Cioloş. Vreau alegeri deschise în USR PLUS pentru 2023-2024. Pentru candidatul la Preşedinţie al partidului avem nevoie de o competiţie internă. Am propus să înfiinţăm un guvern din umbră”.

„Coaliţia nu a funcţionat cu adevărat niciodată. În Parlament, frustrarea e şi mai mare. O mare parte din PNL este în concurenţă cu noi pentru 2024. Cred că s-a greşit în USR cu negocierea rapidă pe portofolii. Trebuia un calendar clar cu reformele partidelor. Angajamentele trebuiau să fie trecute cu consecinţe. Dacă nu se îndeplineau promisiunile, să ieşim de la guvernare.