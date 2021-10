Pick alone, aplicat în Pitești: Mergi la cules de mere cu familia și iei kilogramul cu 1 leu. Sunt soiuri noi, ce vor fi peste ANI în supermarket/ INTERVIU

Iubitorii de fructe, în special de mere, pot merge la cules în livezile Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură de la Pitești-Mărăcineni. Pentru gestul făcut, oamenii pot pleca acasă cu mere la prețul de numai 1 leu per kilogram. Programul este deschis în perioada 12 - 16 octombrie, dar ar putea fi prelungit.

”E un eveniment care a început nu cu mere, a început din vară cu alte fructe și practic este al treilea fruct care se culege de către cetățenii orașului Pitești, Institutul este la Pitești. Suntem o instituție publică ce are și rol social, așa cum au toate și de-a lungul timpului am fost deschiși pentru programele Școala Altfel în care copiii au venit și au văzut ce înseamnă livezi, au venit organizați, au venit și din București, au venit și copii de grădiniță. Suntem deschiși, astfel că începând de anul acesta am organizat un eveniment care nu ne aparține ca și concept. L-am văzut prima dată în alte țări. ”Pick alone”, recoltează-ți singur, am început cu afine, aronia, iar acum cu mere și am deschis programul de ieri”, a declarat Mihail Coman, directorul general al Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni, în exclusivitate pentru DC News.

Cei interesați să participe la program trebuie să sune pentru detalii la numărul de telefon 0248 278 066. Unitatea pune la dispoziție materiale de protecție și personal calificat pentru îndrumare. Minorii nu pot intra decât însoțiți de părinți.

Vremea rea nu le-a stat în cale. Programul ar putea fi prelungit

Nici vremea rea nu i-a împiedicat pe oameni să meargă la cules. Cu toate acestea, programul ar putea fi prelungit pe mai multe zile.

”Ieri a fost prima zi, oamenii au venit, deși vremea a fost urâtă, sunt interesați, au deschidere, descoperă partea asta de bio. Astăzi au fost câteva zeci de mașini. Ieri oamenii au cules un soi roșu de mere, o selecție foarte interesantă, cu rezistență, mai puțin poluată pentru că nu e prea stropită. Chiar dacă nu sunt foarte mari merele, oamenii le culeg cu drag. Aș vrea să prelungesc programul, sâmbătă voi fi și eu prezent, ca director al Institutului, unele persoane cer și alte soiuri, deci am vrea să organizăm și alte parcele. Costul este de un leu pe kilogramul de mere, avem casă de marcat, cântar, iar oamenii pleacă acasă cu ce-și doresc ei, mănâncă atât cât doresc”, a mai precizat Mihail Coman pentru DC News.

Ce se întâmplă cu merele și cu celelalte fructe de la Institut

”Noi suntem un Institut Pomicol care are 27 de specii, este un Institut de Cercetare - Dezvoltare, iar asta înseamnă că pe lângă loturile mici de cercetare, dezvoltarea înseamnă și loturi demonstrative care trebuie să aibă apoi transfer către fermier. Acesta este un fel de prototip care apoi se transferă către fermier. În urma acestor loturi demonstrative rezultă niște cantități de fructe care se pot valorifica. Avem două magazine, avem depozit de fructe cu atmosferă controlată, am fost și vom fi furnizori ai programului ”Mărul în școală”. Cei care distribuie vin și cumpără de la noi. În general avem nevoie de venituri proprii. Aceste venituri proprii, în afară de subvențiile bugetare, vin din proiecte câștigate în competiții, nu numai în România, și din ce valorificăm”, a mai spus directorul Mihail Coman.

Concurența, o ”mare problemă”

Directorul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură de la Pitești-Mărăcineni a vorbit și despre problemele cu care se confruntă pe piață, dar și dacă pandemia COVID-19 le-a afectat activitatea.

”Am avut culegători de la o lună până la 80 de ani la afine, apoi au intervenit să facem program și la aronia, iar acum ne-am gândit să facem și la măr. Problema mărului este că este o concurență foarte mare în piață, iar forța de recoltat, de muncă, e din ce în ce mai puțină în România și asta este o mare, mare problemă. Institutul este o instituție mare, avem peste 100 de angajați, monitorizăm situația în contextul pandemiei de coronavirus, birourile sunt mari, sunt condiții foarte bune, o logistică foarte bună de cercetare, încercăm să controlăm cât putem intrările. Ne gândeam dacă nu ar fi bine să oprim programul, dar nu, încercăm să respectăm regulile care sunt, mai ales că la noi vorbim de spații mari.

Se pune la dispoziția publicului ce e mai bun. Nu oferim oamenilor un soi pe care îl găsesc la supermarket, decât dacă vor. Promovăm ceea ce va fi peste 2-3-7 ani în producție, să vedem dacă le place. Va fi și un chestionar pe care oamenii îl vor completa, ne interesează foarte mult reacția oamenilor. Ne-a lipsit acest puls de la consumator”, a completat Mihail Coman.

Programul ”Zilele culesului de fructe românești” este organizat cu trasee speciale pentru fiecare familie în parte. Sunt puse la dispoziție locuri de joacă pentru copii, locuri de parcare pentru vizitatori și bănci pentru odihnă.