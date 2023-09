Merge România la CJUE dacă Austria ne refuză intrarea în Schengen? Răspunsul preşedintelui Klaus Iohannis

Posibilitatea de a da în judecată Austria, dacă se împotriveşte din nou aderării României la Schengen, "trebuie foarte bine analizată", a afirmat, miercuri, preşedintele Klaus Iohannis.



"Această abordare trebuie foarte bine analizată şi, dacă este posibilă o soluţionare pe această cale, atunci cu siguranţă vom şti care este această posibilitate", a arătat şeful statului, într-o declaraţie pentru presa din România.



Preşedintele Klaus Iohannis este prezent la Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni că, în cazul în care Austria va vota, la Consiliul JAI din luna decembrie, împotriva aderării României la Schengen, va ataca decizia la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), demers în care va dori să aibă instituţiile europene drept parteneri.



Şeful Executivului a dat asigurări că va folosi cu certitudine toate mijloacele pe care le are la îndemână, tot ce este legat de acest subiect şi tot ce este legal de făcut, fiindcă locul României este în Schengen, scrie Agerpres.

Kelemen Hunor spune că, legat de Austria, Comisia Europeană ar trebui să aibă putere mai mare

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că ar trebui să aibă Comisia Europeană o putere mult mai mare în legătură cu atitudinea Austriei privind aderarea la spaţiul Schengen.



"Legat de Schengen, Comisia ar trebui să aibă o putere mult mai mare legat de ceea ce face Austria. Dacă doreşte Comisia (ca România să fie acceptată în spaţiul Schengen), doreşte Parlamentul (European) şi doreşte marea majoritate a statelor membre este inacceptabil ce face Austria cu România. După mai bine de 12 ani de când noi îndeplinim criteriile este inacceptabil şi trebuie o intervenţie fermă", a afirmat Kelemen Hunor, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că "să fii patriot" înseamnă să ţii cont de interesele României în Comisia Europeană şi în Consiliul European.



"Şi Austria are interese, chestia asta cu migraţia şi că nu funcţionează sistemul informatic pentru Schengen nu poate să convingă pe nimeni. De aceea, eu cred că, acolo unde are Austria interese, noi trebuie să fim extrem de fermi şi extrem de hotărâţi şi să spunem - oameni buni, ori acceptăm ceea ce e de acceptat, dacă nu acceptaţi voi că noi am îndeplinit criteriile şi trebuie să intrăm în spaţiul Schengen, atunci discuţiile trebuie purtate mai hotărât şi mai puternic ţinând cont de interesele României", a menţionat liderul UDMR.

