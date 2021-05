Melodia preferată a lui Gigi Becali: E cea mai frumoasă din toate timpurile! Plâng continuu... - VIDEO

Gigi Becali a acordat, în prima zi de Paşti, Cristinei Şincai, la România TV, un interviu. În cadrul emisiunii, Becali a spus care este cântecul pe care-l iubeşte cel mai mult.

"Spre ruşinea mea, merg zi de zi la biserică, dar nu ştiam de Catavasiile Floriilor, o melodie. Şi am ascultat-o la o mânăstire şi am spus: măi băieţi, faceţi-mi şi mie melodia aia, am zis eu. Şi ei zic: 'a, Catavasiile Floriilor', canonul. Habar n-aveam, spre ruşinea mea. Mi-au dat-o, că este pe YouTube, dar acum le-am dat să mi-o înregistreze toată, că pe internet e doar 10 minute. Şi când am ascultat Catavasiile în maşină pe un stick, de atunci vreo trei zile sunt în lacrimi şi ascult numai Catavasiile.

E, după mine, cea mai frumoasă melodie. Depinde inima cum simte, inima mea aşa simte. Eu, când ascult Catavasiile, cea mai frumoasă, cea mai mare melodie de când e lumea, din toate timpurile. Şi plâng continuu... Atunci când ascultam Catavasiile nu mai conta viaţa mea", a povestit Gigi Becali.

