Meghan Merkle, la un pas de sinucidere din cauza familiei regale. Boris Johnson, reacție: Cea mai mare admiraţie pentru regină

Premierul britanic Boris Johnson şi-a exprimat luni "cea mai mare admiraţie" pentru regina Elisabeta a II-a, refuzând să comenteze dezvăluirile bombă făcute de prinţul Harry şi de soţia sa, Meghan Merkle, la o televiziune americană, dezvăluiri considerate extrem de dure pentru monarhia britanică, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Am cea mai mare admiraţie pentru regină"





"Am, la fel ca întotdeauna, cea mai mare admiraţie pentru regină şi pentru rolul unificator pe care-l joacă în ţara noastră şi în întregul Commonwealth", a declarat Boris Johnson într-o conferinţă de presă. "Eu nu am comentat vreodată afacerile familiei regale şi nu am intenţia să încep să o fac azi", a adăugat el.



Meghan, soţia prinţului Harry, a acuzat familia regală britanică de rasism, de proliferarea unor minciuni şi că a împins-o la un pas de sinucidere, într-un interviu exploziv de două ore acordat duminică seară jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey, care pare să aibă potenţialul de a zdruncina serios reputaţia monarhiei din Marea Britanie.