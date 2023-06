Medic român, despre sistemul medical francez: Aș putea spune că e mai bine în România. Acestea au fost cele mai mari diferențe / video

Aceasta a vorbit despre diferențele dintre sistemul medical francez și cel român și consideră că, în România, condițiile sunt mult mai favorabile pe termen lung.

„Care sunt cele mai mari diferențe pe care le-ai resimțit când ai ajuns acolo?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Primul lucru, a fost diferența de confort și de salariu, și nu într-un mod pozitiv pentru Franța, ci într-un mod pozitiv pentru România. În momentul în care am plecat în Franța, am simțit că am câștigat mai puțin, comparat cu cheltuielile pe care le aveam pentru că în România stăteam la mine acasă, în Franța stăteam cu chirie.

Prețurile erau diferite. Salariul, dacă facem o echivalență, aș putea să spun că era fundamental mai mic în România față de Franța, plus că orele de muncă erau incomparabile. În România veneam la 7:00 și plecam la 15:00, în Franța veneam la 7:00 și plecam la 20:00, plus sâmbăta și duminica uneori. Gărzile erau plătite, dar erau făcute la urgențe. Deci, eu ca și gastroenterolog, trebuia să fac gărzi la urgențe, să văd fracturi, AVC-uri, lucruri pe care pe mine mă depășeau pentru că nu eram pregătită să văd genul acesta de pacienți, eu fiind gastroenterolog. Asta a fost primul element pe minus pentru Franța față de România.

Pe de altă parte, am învățat foarte mult. Ei fiind foarte bine pregătiți, fiecare bolnav era verificat din cap până în picioare, făceau toate investigațiile posibile. Aveai acces mai ușor la CT, RMN pentru care în România trebuie să aștepți, nu e atât de simplu. În România, poate spitalul în care lucrezi nu are CT, sau poate are, dar timpul de așteptare e mult prea mare.

Pentru un medic, dacă te vezi lucrând pe termen lung într-un sistem, aș putea spune că e mai bine în România. Punctual, pentru un an, doi, trei, e bine să mergi în Franța ca să te pregătești pentru că vei ieși cu niște competențe mult superioare față de un rezidențiat terminat în România.

Din punct de vedere al salariului, la fel. Acestea au fost cele mai mari diferențe pe care eu le-am simțit în momentul în care am plecat de acasă.”, a spus Georgiana Mănăilă.

„Sistemul medical din Franța este gândit cu finanțe în gând, cu bani, cu fonduri? Sau merg mai spre social, mai spre nevoile pacientului?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Din acest punct de vedere, Franța e ca și România, adică pacientul vine la urgențe și are parte de tot ce are nevoie”, a spus Georgiana Mănăilă la emisiunea „Departe de România” de pe DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News