Medic rezident italian refuză să plece din România. Totul i se datorează dr. Toader Corneliu: Și eu am avut porniri de genul acesta

"Le recomand tinerilor medici să se poată desăvârși în țara lor. Competiția este, de departe, mult mai corectă și mai echilibrată în țara noastră decât în altă parte. Mulți medici pleacă în Europa de Vest și, firește, mai există foarte mulți doctori care rămân în Țara Românească, mai ales în aceste vremuri dificile, pentru că ei au realizat că este important să te desăvârșești ca și doctor. Eu am, spre exemplu, un rezident italian care este născut la Roma. Este trăit la Roma, a făcut școală la Vatican și care nu mai vrea să plece înapoi.", a dezvăluit reputatul medic neurochirurg Toader Corneliu.

Cum este să ghidați pașii în neurochirurgie unui tânăr medic, unui rezident?

"Nu este un exercițiu foarte ușor. E nevoie de foarte multă răbdare, pentru că tinerii au senzația că le știu pe toate și încearcă să "ardă" etapele, ceea ce nu este deloc bine. Numai că gândesc că și eu am avut porniri de genul acesta în tinerețea mea și că trebuie să-i înțeleg.", a răspuns dr. Toader Corneliu.

Ce nu știai despre reputatul medic neurochirurg Toader Corneliu

"Am cel puțin două operații mari pe zi, poate că în weekend este una singură, duminica, sau două operații, sâmbăta. Și mai sunt și altele mai mici. Deci, cam 50 de operații pe lună. Eu lucrez într-o clinică de neurochirurgie care are un profil de neurochirurgie vasculară. Ori, patologia vasculară este o patologie care reclamă o atitudine terapeutică de urgență.

Teoretic, ar trebui să am și eu o viață în spate. Din păcate, în ultimii ani, lucrurile s-au restrâns foarte mult. Firește că și acasă, și în mașină, mă gândesc tot la bolnavii pe care trebuie să-i operez a doua zi. Acasă, înainte de a mă culca, dau un telefon pe Terapie să văd cum evoluează bolnavii care au operați. Am avut și situații în care, deși știam că sunt pacienți care au fost bine operați, am încercat să adorm și am fost nevoit să mă ridic din pat, pentru că nu puteam să dorm, și să pun mâna pe telefon să sun și să văd. Abia apoi am putut să mă odihnesc. Profesia această medicală a devenit, practic, o obsesie. Din fericire, la mine se îmbină managementul cu profesionalismul medical și atunci ceea ce fac pentru spital fac în cunoștință de cauză.

Timpul liber este destul de puțin, eu sunt absolut obsedat de actul medical. Nu de puține ori mi s-a întâmplat să mă întorc la spital, după o operație. Din fericire, avem un personal destul de exersat și asistentele medicale pot să furnizeze niște semne care să mă pună într-o stare de alertă și să pot să vin.", a precizat medicul Toader Corneliu în cadrul emisiunii “Interviuri care Inspiră”.