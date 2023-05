"Nu am reuşit singur ridicarea MCV. Să spunem că până într-un punct operaţiunile au fost gândite, concepute, aplicate, de ministerul Justiţiei, dar de la un moment încolo, fără sprijinul coaliţiei, fără sprijinul CSM, fără sprijinul sistemului judiciar, fără cooperarea cu Comisia Europeană, atât la nivel de experţi, cât şi la nivel de comisar, nu s-ar fi reuşit. Fără sprijinul prezidenţial, al primului ministru, al şefilor coaliţiei. Toată lumea a pus umărul. E un succes de ţară ridicarea MCV.

Poate că lucrurile erau mai coapte acum decât acum câţiva ani de zile, poate şi experienţa acumulată la nivelul Ministerului Justiţiei, poate şi experienţele mele anterioare au fost un factor care au dus la acest rezultat, dar a fost un succes de echipă.

De ce a durat 15 ani? Şi de ce am acţionat pentru ridicarea MCV? Una peste alta, nu era vorba de un reproş. Instrumentul a fost un succes. A fost introdus odată cu intrarea României în UE, pentru că anumite aspecte funcţionale, anumite elemente ale sistemului de justiţie din România nu erau în standard cu progresele înregistrate în anii de construcţie a Uniunii Europene, în celelalte state membre. Nu funcţionam la nivelul de performanţă la care era obişnuit cetăţeanul european. Se merge pe ideea că în toate statele UE trebuie să fie acelaşi nivel de performanţă în justiţie, pentru ca cetăţenii să fie serviţi în mod egal, calitativ, de sistemul judiciar.

Deci aceasta a fost ideea. Plus dimensiunea combaterii corupţiei", a precizat Cătălin Predoiu la DC NEWS TV.

Cum s-a luat decizia ridicării MCV

Pe parcursul acestor 15 ani s-au înregistrat progrese, au fost şi paşi înapoi, au fost şi schimbări de poziţie în cadrul mecanismului în ceea ce priveşte obiectivele. Cert este că în 2022, pe baza unei analize pe care nu am făcut-o spontan, ci în timp, am luat această decizie, mi-am dat seama că e momentul să încercăm ridicarea MCV.

Nu mi-am făcut mari speranţe la început. Am făcut un tur de masă, am tatonat terenul, să văd care e situaţia, inclusiv la Bruxelles am avut discuţii. Cu comisarul pe justiţie, cu vicepreşedintele Comisiei Europene. Mi-am dat seama că e dificil. Eu nu am vorbit atunci de ridicarea MCV şi am păstrat tăcerea pe acest subiect multă vreme, pentru că ştiu foarte bine că fără rezultate în teren nu poţi pune subiecte pe masă. Dar am discutat programul de guvernare, care era extrem de încărcat.

În 2022, aveam pe lista programului de guvernare desfiinţarea SIIJ, trei legi ale justiţiei, proiectele Codurilor Penale, etc", a mai declarat Cătălin Predoiu.

