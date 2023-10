Măsurile fiscale, promulgate. Bogdan Chirieac, ironic după răsturnarea de situație de la Cotroceni: Asta s-a întâmplat, că altfel nu-mi explic

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat decizia președintelui Klaus Iohannis de a promulga pachetul de măsuri fiscale asumate de premierul Marcel Ciolacu.

”Asta înseamnă că toate companiile din România au mai multe taxe de plătit. La 1 octombrie am majorat salariul minim pe economie, acela este plătit de companie, cu 10%, cine poate, poate, cine nu, închide. Sunt foarte multe companii lohn, iar lohn-ul nu este doar pe textile, este și pe IT lohn, pe manufactură, pe mecanică, de mașini, de automobile. Asta este, atâta poate...

Era un volum mare, cu oameni serioși, și uite că Germania lucrează 25 de miliarde de euro într-un singur an cu noi. Doamne ferește să se întâmple ceva cu germanii. Acum a micșorat salariile, îi pune să plătească pe cei din construcții, din IT. Și așa nu găsești constructori. Fiecare român care se uită la dvs are nevoie să îi pună cineva gresia în casă sau să îi repare chiuveta, și știe ce înseamnă asta.

Lovesc acolo unde merge ceva, dl Boloș lovește”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Întrebat ce anume s-a schimbat în percepția președintelui Klaus Iohannis din primăvară până acum, ”în mai, când președintele care a promulgat aceste măsuri spunea că nu vor fi crescute taxele și impozitele, iar același lucru îl spunea, la un moment dat și Marcel Ciolacu”, analistul a fost ușor ironic și a afirmat că ”și-a schimbat părerea la frizerie. Acolo, la frizerie, unde lumea ardea, iar omul se posta pe Facebook cu dna hair stylist, fix acolo i-o fi spus că Dle, noi o ducem prea bine în mediul privat, eu zic să mai luați de la noi. Și dl președinte Iohannis a zis Să îi mierlim pe toți. Să le luăm, ca să le dăm la pensii speciale. Asta s-a întâmplat, căci altfel nu-mi explic”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.