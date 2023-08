Măsuri fiscale. Bucătarul Adi Hădean dă de pământ cu statul român: Îi strângi de gât pe cei care plătesc ratele la împrumuturile făcute de tine

Pentru a se asigura că deficitul bugetar va scădea anul acesta faţă de anul trecut, Guvernul își propune să adopte o serie de măsuri fiscale de corecţie, adică majorări de taxe. Aceste măsuri au nemulțumit antreprenorii români, printre care se află și bucătarul Adi Hădean care și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare.

„O să sfârșim cu toții angajați (dacă ne-o mai vrea cineva) sau emigranți. Statul român nu știe să țină vaca vie, o vrea și mâncată, și în grajd, da’ să mai dea și lapte. Doar că asta nu se poate. Ne frigem mațele de 12 ani încercând să construim ceva durabil și sustenabil, și dacă am reușit ceva, am reușit nu pentru că ne-a ajutat Statul, ci în ciuda mediului ostil pentru antreprenoriat. Am reușit muncind 14-16 ore pe zi, dar reușita asta e în realitate un echilibru fragil, pe care-l menținem jonglând cu facturile, creditele și taxele.

Câteva sute de mii de antreprenori mici țin niște milioane de locuri de muncă în sectorul privat, ba mai țin în spate și un număr semnificativ de locuri de muncă din sectorul public. De unde stau eu, se vede că nu există cale mai sigură spre falimentul unei țări decât să te împrumuți (123 de miliarde de lei a luat Statul împrumut de la începutul anului) în timp ce-i strângi de gât pe cei care plătesc ratele la împrumuturile făcute de tine.", a scris Adi Hădean pe pagina de Facebook.

Marcel Ciolacu: După două guvernări nefericite, am ajuns la un deficit de 9,2

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că România a pornit în 2019 cu un deficit bugetar de 2,7 - 2,9% din PIB, iar "după două guvernări nefericite" a ajuns la un deficit de 9,2%, menţionând că şi-ar fi dorit ca măsurile fiscale să fi fost luate din timp, "de când existau elemente clare că este foarte puţin probabilă încadrarea în deficitul asumat pentru anul acesta".



Ciolacu a menţionat că speră ca în negocierile cu Comisia Europeană să fie evitată blocarea fondurilor europene.



"S-a pornit în 2019 cu o datorie publică de 37%, din câte ştiu eu, şi cu un deficit bugetar de 2,7-2,9. Şi am avut, după două guvernări nefericite, am ajuns la un deficit de 9,2, fiind singurul stat din Uniunea Europeană care are un acord în ceea ce priveşte deficitul excesiv. Sunt multe măsuri care se iau şi mi-aş fi dorit ca aceste măsuri să fie luate din timp, de când existau elemente clare că este foarte puţin probabil să ne încadrăm în deficitul asumat pentru anul acesta", a afirmat Ciolacu, la o conferinţă comună cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, în care a fost anunţat un plan de 50 de măsuri de reducere a cheltuielilor.

Marcel Ciolacu a precizat că România este, totuşi, în stabilitate economică.



"Nu vorbim de o criză economică, nu vorbim de recesiune în România. Vorbim pur şi simplu de lucruri pe care ni le-am asumat în faţa Comisiei şi cred că cel mai important este să continuăm acest dialog cu Comisia ca să nu se întâmple ce este cel mai rău pentru orice stat membru al Uniunii Europene, respectiv blocarea fondurilor europene. Eu cred că mai mult ca sigur că vom reuşi împreună să evităm acest lucru, să avem o negociere corectă cu Comisia, cu elemente atât în ceea ce înseamnă cheltuielile, dar şi veniturile, şi de aici să avem un plan foarte corect şi asumat pe perioada următoare", a adăugat premierul.



El a mai spus că nu caută vinovaţi şi îşi asumă în totalitate aceste măsuri.



"Nu este confortabil, cred că nici pentru mine, nici pentru domnul ministru, şi de aceea am şi preferat să vină astăzi, fiindcă, repet, eu nu caut nici vinovaţi şi nici nu fac parte din oamenii politici care să-şi asume doar pe cele bune", a adăugat Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.

