Mărturisirile lui Michael Douglas: "Tatăl meu a cunoscut-o pe mama mea vitregă la Cannes"

Michael Douglas s-a întâlnit cu presa pentru a vorbi despre cariera sa, binecuvântată cu două premii Oscar, ca producător al filmului "One Flew Over the Cuckoo's Nest" şi ca vedetă a peliculei "Wall Street".

Am o legătură specială cu festivalul de film de la Cannes, pentru că tatăl meu, după ce a divorţat de mama mea când aveam 6 ani, a cunoscut-o aici pe mama mea vitregă, care m-a crescut timp de 63 de ani. Apoi am revenit aici de cinci ori, prima dată cu Sindromul China şi ultima dată cu Liberace. Aşa că sunt onorat să primesc acest premiu.

Când l-am produs pe primul, filmam la Străzile din San Francisco. Cheia succesului a fost ideea de a filma într-un adevărat spital de psihiatrie, pentru că acolo am găsit un medic care i-a făcut pe actori să participe la terapie de grup cu pacienţi adevăraţi. Şi să ne gândim că filmul, care a primit 9 nominalizări şi 5 Oscaruri, a fost respins de toate studiourile. Am început să produc pentru că oamenii nu ştiu cât de greu mi-a fost să mă compar cu tatăl meu Kirk şi abia când am câştigat Oscarul pentru 'Wall Street' m-am gândit că pot să ies din umbra lui.

Întâlnirea cu actorul în vârstă de 78 de ani a fost un prilej de a deschide cutia amintirilor, începând cu Wall Street: Oliver Stone m-a sunat după două săptămâni de filmări şi mi-a cerut să revăd scenele din acea zi, întrebându-mă de ce m-am comportat ca un începător. Mie nu mi s-a părut că avea dreptate, dar a vrut să mă enerveze şi să transmită această furie personajului Gordon Gekko.

Printre filmele care au marcat o epocă se numără cu siguranţă Basic Instinct, prezentat şi el la Cannes: Încă îmi amintesc de cât de şocaţi au fost oamenii la premieră, văzând scenele de sex proiectate pe acel ecran gigant. O mare parte din merit îi aparţine lui Sharon Stone. Eu şi Paul Verhoeven am ales-o după ce am audiat zeci de actriţe, care renunţau atunci când Paul menţiona că în film vor fi scene de sex. La acea vreme nu exista niciun intimate coach care să configureze scenele de sex, aşa că Sharon şi cu mine ne-am apucat să le repetăm ca pe o coregrafie, căzând de acord unde voi pune mâna eu şi unde va punea mâinile ea. În film păream copleşiţi de pasiune, dar tot ce se vedea era doar rezultatul unei munci asidue. Mai puţin plin de sex explicit, dar cu siguranţă nu mai puţin controversat a fost "Fatal Attraction" care, după cum spunea actorul, s-a născut dintr-o idee simplă: care este cel mai rău coşmar care ţi s-ar putea întâmpla dacă ţi-ai înşela soţia?. Şi totuşi nu toată lumea a avut aceeaşi reacţie privindu-l: Am fost la premiera în SUA şi după scena în care personajul meu înşală şi apoi şifonează lenjeria de pat de parcă ar fi dormit acasă, oamenii din sală au râs. Producătorul mi-a şoptit la ureche: vezi, publicul te-a iertat deja. Situaţia a fost total diferită în Europa, unde filmul a generat o adevărată dezbatere.

Întrebat despre ambiguitatea multora dintre personajele sale, Douglas a spus că, spre deosebire de generaţia tatălui său, care a ieşit din al Doilea Război şi a cerut o divizare clară între bine şi rău, a mea a venit după războiul din Vietnam, care a fost emblemă a ambiguităţii şi, prin urmare, au existat mai multe nuanţe. În principal, eu am încercat să interpretez oameni obişnuiţi care se trezesc implicaţi în circumstanţe excepţionale. Însă nu ştii niciodată dacă vor face alegerea corectă, sau cea greşită, scire Rador.

