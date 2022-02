Liviu Ghinea este un jurnalist gălățean, fost corespondent al cotidianului „Viața Liberă”, singurul ziarist din Galați care în februarie 2014 a fost în zona de conflict a Ucrainei și a transmis materiale privind situația de criză a acestei țări pentru cotidianul la care era angajat.

În 2015 îmi făceam lucrarea de licență cu tema "Jurnalismul în zonele de conflict", iar la studiul de caz analizasem pe larg conflictul din Ucraina. L-am contactat pe Liviu Ghinea și i-am luat un interviu. Jurnalistul mi-a povestit atunci ororile războiului pe care l-a văzut cu proprii lui ochi. Întreaga poveste o puteți afla în interviul de mai jos.

"Am văzut sate baricadate, oameni răniți și zarva din Piața Maidan"

Cum s-a născut ideea de a merge în mijlocul conflictului din Ucraina?

- Eu pentru acest lucru am făcut facultatea. Eu nu mi-am dorit să fiu Andreea Esca, eu mi-am dorit să fac jurnalism de război încă din clasa a 12-a. Iar acum când s-a ivit ocazia să merg în Ucraina, nu am ezitat.

Povestește un pic despre experiența de acolo, lucrurile pe care le-ai văzut.

- Am plecat în luna februarie, anul trecut (2014 n.r) Toată lumea mi-a spus că sunt nebun, cu toate că eu eram foarte sigur că vreau să merg. Am fost împreună cu un ghid, un basarabean care știa atât limba rusă cât și ucraineana. Am trecut vama pe la Bălți, R.Moldova, fiind doar noi doi, cu o mașină. Ajunși în Ucraina am văzut sate baricadate, oameni răniți și zarva din Piața Maidan. Am văzut oameni care trăgeau unii în alții, magazine transformate în centre de prim-ajutor. Am stat acolo 5 zile, timp în care am scris reportaje pentru „Viața Liberă”.

A existat vreun moment în care ți-ai pus viața în pericol?

- Da, atunci când am insistat să intrăm într-un magazin transformat în centru de prim-ajutor în interiorul căruia erau și tineri separatiști beți cu arme în mână. Riscam să fiu oricând împușcat, fie și din greșeală. În pericol mi-am pus viața și aflându-mă în Piața Maidan, unde schimbul de focuri de armă era frecvent.

Cât de obiectiv a fost prezentat acest conflict în mass-media?

- Nu a fost prezentat obiectiv nicăieri, a existat multă manipulare și propagandă.

Care sunt principalele obstacole de care se lovește un corespondent de război?



- Principalul obstacol este limba. Este foarte greu pentru un jurnalist să se descurce dacă nu cunoaște limba țării în care e plecat. În Ucraina, de exemplu oamenii nu vroiau să vorbească rusa și dacă nu cunoșteai ucraineana devenea o problemă. Eu am avut noroc pentru că ghidul meu cunoștea atât limba rusă cât și ucraineană.



Ce a însemnat pentru tine această deplasare?

- Plecarea în Ucraina mi-a deschis apetitul pentru acest tip de jurnalism.

Ai mai repeta această experiență?

- Da, chiar și mâine. Jurnalismul în zonele de conflict e ceea ce îmi place, dar nu aș sfătui pe altcineva să își asume riscul pentru o astfel de plecare, nu aș vrea să am pe cineva pe conștiință. Eu aș repetat-o, îmi place adrenalina.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News