Pe 7 octombrie, dimineața, militanții grupului islamist palestinian Hamas lansau un atac masiv cu rachete asupra întregului teritoriu al Israelului. Tot pe 7 octombrie este, întâmplător, și ziua de naștere a românului George Schimmerling.

Acesta ne-a povestit că a aflat despre atacurile Hamas de la un prieten care l-a sunat să-l anunțe, însă, românul nostru credea că voia să-l felicite de ziua lui și să-i spună un căluros „La mulți ani”.

„Nici nu știa ca e ziua mea, ci doar voia să mă informeze despre ce s-a întâmplat”

„M-a sunat un amic la 7:30. Am crezut ca vrea sa mă felicite de ziua mea. M-am și mirat - oare e atât de important să fie primul că nu mai are răbdare? N-am răspuns. Doar după ce m-a sunat a doua oară am înțeles că omul nici nu știa că e ziua mea, ci doar voia să mă informeze despre ce s-a întâmplat. A fost un șoc total”, ne-a spus George Schimmerling.

Românul ne-a spus cum este viața acum în Israel și ce simte în aceste momente.

„Viața în Israel este apăsătoare. Cam ca pe vremea Covid, doar că fără măști. Puțină lume pe stradă, furie despre ce s-a întâmplat, anxietate privitor la viitor. Suntem într-o zonă mai liniștită relativ, nici spre nord, nici spre sud”, ne-a mai declarat acesta.

„În România am de gând să vin doar în vizită, am încredere în armata israeliană”

George Schimmerling spune că nu are de gând să vină în România pentru că are încredere în armata israeliană.

„În România am de gând să vin doar în vizită. Am încredere în armata israeliană. Hamas ține ostatici nu doar 200 de israelieni, ci și 2 milioane de palestinieni care ar vrea sa trăiască o viață decentă, dar se tem de Hamas. Noi știm cum e asta. Și noi am trăit în dictatură. Din fericire, nu am rude care și-au pierdut viața”, a precizat George Schimmerling în exclusivitate pentru DC News.

Acesta ne-a povestit că fiul unei prietene luptă pentru Israel. Noam a sunat-o pe mama lui să îi spună că o iubește pentru că nu mai poate ține telefonul deschis.

„Te-am sunat ca să-ți spun că te iubesc. În caz că nu mă mai întorc, aș vrea ca astea să fie ultimele cuvinte pe care le auzi de la mine”

„Am o prietenă din România care nu a avut întotdeauna cele mai bune raporturi cu băiatul ei. Știți cum e, părinții din România sunt obișnuiți să-și controleze copiii, iar el voia să fie liber. Și băiatul ăsta s-a încorporat în armată, iar acum 3 zile a primit un telefon de la el - 'Acum intrăm în operațiune. Va trebui să închidem telefoanele. Te-am sunat ca să-ți spun că te iubesc. În caz că nu mă mai întorc, aș vrea ca astea să fie ultimele cuvinte pe care le auzi de la mine'.

Băiatul e în armată, se numește Noam. Sper sa revină cu bine”, ne-a mărturisit George Schimmerling.

