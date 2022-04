Marea Britanie renunță la inspecția tehnică periodică a autovehiculelor pentru a atenua efectele crizei asupra cetățenilor

Grant Shapps, ministrul Transporturilor, a sugerat creșterea duratei certificatelor MOT, care sunt valabile în prezent timp de 12 luni.

Dacă politica devine lege, șoferii ar putea economisi 54,85 ​​lire sterline pe an, costul maxim legal al unui MOT, deși centrele de testare sunt libere să își stabilească propriile prețuri.

O sursă din guvern a declarat pentru The Telegraph: „Dacă trecem de plata anuală la una la fiecare doi ani, înseamnă că înjumătățim costul reînnoirii MOT”.

Alte măsuri propuse pentru atenuarea crizei economice

Alte idei sugerate includ o creștere a numărului de copii de care fiecare îngrijitoare are voie să aibă grijă deodată, ceea ce miniștrii cred că va reduce costul îngrijirii copiilor, potrivit VoxNews.

Costul îngrijirii copiilor în Marea Britanie a crescut în ultimul deceniu, prețul pentru un copil sub doi ani crescând cu o treime, la 137,69 lire sterline, potrivit datelor de la Family and Childcare Trust. Îngrijitorii din Marea Britanie pot îngriji doar șase copii cu vârsta sub opt ani.

De asemenea, miniștrii au în vedere reducerea tarifelor la alimentele importate care nu pot fi produse în Marea Britanie, cum ar fi orezul.

Politicile vor fi acum analizate de un comitet al Guvernului pentru costul vieții, prezidat de Boris Johnson, care va analiza fezabilitatea lor și dacă ar putea fi implementate fără costuri pentru contribuabili.

Salariile nu țin pasul cu creșterea prețurilor

Prețul mediu la benzină a crescut cu 12,6 pence pe litru, între februarie și martie, cea mai mare creștere lunară de la începutul înregistrărilor în 1990, potrivit ONS.

Prețurile la motorină au înregistrat creșteri de 18,8 pence pe litru, în creștere bruscă de la 3,5 pence pe litru, în urmă cu un an.

Prețurile au crescut în general, pe măsură ce companiile transferă costurile către consumatori.

Jack Leslie, economist senior la think tank Resolution Foundation, a avertizat că, având în vedere că salariile nu țin pasul cu creșterea prețurilor, criza costului vieții din Marea Britanie este „pe cale să fie cea mai mare de la mijlocul anilor ’70” și „va continua să se înrăutățească”.

