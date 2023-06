Marcel Ciolacu speră că va fi depășit "acest moment" cu UDMR

"Sunt ferm convins că vom găsi împreună resursele umane, nu neapărat politice, de a depăşi acest moment. Am spus-o şi în plen, o spun şi acum - îmi pare rău că trei oameni de stat, trei lideri politici, n-am reuşit să găsim consensul. E foarte uşor să căutăm vinovaţi. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi a avut partea lui de vină, dar toţi trei am avut bună-credinţă. Lucrurile nu se termină nici azi, nici mâine", a declarat Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei solemne a Parlamentului, scrie Agerpres.

Întrebat cum vede relaţia cu preşedintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu a arătat că aceasta va fi o "relaţie instituţională şi de respect şi o voce comună a României".

Atenţionat că au existat liberali care au votat împotriva cabinetului său şi întrebat dacă are încredere în aceste condiţii în PNL, Ciolacu a spus: "Totdeauna pleci la drum cu încredere".

Ce a spus Kelemen Hunor

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, în plenul Parlamentului, că execuţia cu premeditare a unui partener credibil, echilibrat şi responsabil a fost pusă în practică extrem de zgomotos şi prost. Potrivit acestuia, reprezentanţii UDMR sunt supăraţi când văd că "profesionalismul, seriozitatea, predictibilitatea, transparenţa decizională, munca făcută cu responsabilitate nu contează deloc", în timp ce programul de guvernare este lucrat cu "copy paste".

"Prin umilirea celuilalt, prin lipsa de demnitate, prin nerespectarea cuvântului dat nu se poate construi absolut nimic. Sigur, supărarea va trece, dar rămâne un gust amar şi o lipsă de încredere. Domnule prim-ministru desemnat Marcel Ciolacu, despre programul de guvernare pot să fac doar o singură remarcă: nici nu aţi depus jurământul şi deja mai multe deziderate din programul de guvernare sunt îndeplinite. Felicitări, sunteţi cele mai de succes guvern din istoria României, aşa se întâmplă când lucrezi programul de guvernare cu copy paste şi nici nu citeşti ce ai preluat", a spus liderul UDMR în timp ce se auzeau aplauze din sală.

"Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant al partidului care crede cu toată tăria în puterea oamenilor și într-o Românie mai bună pentru toți.

O VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU UIȚI POPORUL PENTRU CARE LUCREZI ȘI PE CARE ÎL SERVEȘTI!

Stimați colegi,

Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a VALORILOR care au stat la baza societății în care trăim.

Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor.

Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Și am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă.

Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă A FUGI de responsabilitate NU este o opțiune pentru mine! FUGA NU ESTE ÎN ADN-ul PSD!

Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi ASUM un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți!

Vin dintr-un partid care și-a ASUMAT cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziția grea, dar și aderarea la Uniunea Europeană și NATO.

Datoria mă obligă să fac un pas în față și să îmi ASUM responsabilitatea atunci când societatea este frământată de probleme." Citește mai departe>>

