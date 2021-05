Marcel Ciolacu îi dă replica lui Florin Cîțu în scandalul întâlnirii

Liderul PSD Marcel Ciolacu a intervenit telefonic la Antena 3 și a vorbit despre întâlnirea (citește AICI) pe care ar trebui să o aibă cu Florin Cîțu, primul ministru al României:

„Eu nu am orgolii, mai ales când vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Nu este al unui Guvern sau al unei coaliții, este al României. În toate statele europene, acest planuri au fost prezentate în Parlamentele naționale. Până la urmă, Parlamentul e o pârghie de a informa cetățenii și un respect față de principala instituție a unei democrații. Nu știu dacă s-a supărat domnul Cîțu, repet, nu am astfel de orgolii, mă poate invita, împreună cu specialiștii, cu partenerii noștri sociali, unde va spune acolo vom merge, să stăm de vorbă. Că o fi la Guvern, că o fi în Vama Veche, unde vrea domnia sa. Această discuție trebuie să aibă loc, categoric. Asta este și recomandarea președintei Comisiei Europene și a majorității comisarilor. Am avut discuții cu înalții reprezentanți și nici nu ar putea să aibă o altă părere, așa e normal într-o democrație“, a precizat liderul PSD.

Un proiect la care țin este Autostrada Moldovei

„Grupul Partidului Social Democrat este cel mai mare din Parlamentul României. Am câștigat alegerile în România. Că domnul Iohannis nu a dorit să respecte spiritul Constituției este o altă discuție. Nu am fost lăsați să facem o majoritate. Acest Plan Național de Redresare și Reziliență a fost prezentat în Germania, Olanda, Polonia, Bulgaria l-a și depus. Nu din cauza PSD acest plan nu a fost depus la Parlamentul European. El nu a fost depus că nu este gata. Ei se tot duc și sunt întorși cu acest plan.

Eu merg cu specialiștii partidului și cu partenerii sociali, și noi avem anumite cerințe, un mecanism clar transparent către aceste fonduri ale administrațiilor locale, știm cum s-au împărțit până acum banii de Guvernele Orban și Cîțu. Vorbim de bani europeni și trebuie să existe un plan transparent.

Nu am stabilit nimic, fiindcă domnul prim-ministru nu m-a sunat să stabilim nici data, nici componența delegației, nici dacă lămurim principiile sau intrăm în detaliu. Ce pot să vă spun e că Europa dorește să se intervină astfel încât să se micșoreze decalajele între zonele de dezvoltare ale României. Un proiect la care țin este Autostrada Moldovei. Sunt sumele consiliilor județene, ale primăriilor, de a accesa aceste fonduri, indiferent dacă vorbim de sănătate, educație sau digitalizare. PNRR nu este ceva de împrăștiat bani prin județe, este pentru reforme sustenabile, care vor fi urmărite de către Comisia Europeană“, a conchis președintele Marcel Ciolacu.

CITEȘTE ȘI - Cîțu l-a sunat pe Ciolacu. Chirieac: Sper ca domnul Iohannis să nu se supere