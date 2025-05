Marcel Ciolacu, despre măsurile fiscale: Nu sunt alte măsuri inventate, sunt cele din PNRR

Măsurile fiscale care trebuie luate de viitorul Guvern nu sunt unele speciale sau inventate, ci cele cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, respectiv în Cererea de plată numărul 4, cu o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro, a declarat, luni, fostul premier Marcel Ciolacu.



El a amintit că Guvernul pe care l-a condus a cerut avansul pentru o sumă mai mare, de 5,7 miliarde, prin devansarea unor reforme.



"În perioada următoare o să detaliem toate deciziile pe care le-am luat în calitate de prim-ministru. Noi vorbim după un an şi şase luni în care am avut alegeri, iar măsurile fiscale importante în acest moment, pe care Guvernul trebuie să le ia, sunt cele trecute în PNRR, cele asumate de către România în PNRR. Nu sunt alte măsuri speciale sau inventate. Cele din PNRR sunt puse în Cererea de plată numărul 4. Cererea de plată numărul 4 ar fi însumat 2,3 miliarde. Eu când am plecat, cu domnul Boloş, am devansat anumite ţinte şi jaloane, astfel încât Cererea de plată 4 să se depună până în 4 iunie, acum se învesteşte noul Guvern, dar pentru o sumă de 5,7 miliarde. (...) Eu înţeleg şi 'apocalipsa', înţeleg şi de ce creează acest 'cineva să vină repede să se rezolve', dar nu au fost niciodată investiţii străine directe în istoria României cum au fost acum", a afirmat Ciolacu, la Parlament.



Întrebat despre deficitul bugetar, el a susţinut că este "o aberaţie" şi este necesară o discuţie care trebuie avută "aşezat". "Sunt convins că o să o am şi eu cu viitorul prim-ministru", a adăugat Marcel Ciolacu.

