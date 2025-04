Marcel Ciolacu anunță sprijinul oficial al României pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. ANCOM va modifica reglementările privind sateliții

Premierul Marcel Ciolacu a mandatat ANCOM să susțină revizuirea reglementărilor privind sateliții, exprimând sprijinul României pentru compania SpaceX, deținută de miliardarul american Elon Musk, în urma testelor reușite desfășurate pe teritoriul țării noastre.

„Având în vedere rezultatele pozitive ale primului test de acest fel realizat de SpaceX în România, Guvernul României sprijină pe deplin dezvoltarea noilor tehnologii de sateliți NGSO și mandatează ANCOM să analizeze și să promoveze în mod activ revizuirea reglementărilor internaționale actuale privind limitele EPFD”, a transmis premierul României, pe platforma X.

In light of the positive results of the world’s first test of its kind conducted by @SpaceX in Romania ????????, @GuvernulRo fully supports the development of new NGSO satellite technologies and mandates @ANCOM_RO to analyze and actively promote the revision of current international…https://dcnews.ro/992099