Manifestație de amploare împotriva antisemitismului, la Paris. Peste 100.000 de oameni au ieșit în stradă /video

În Paris, aproximativ 105.000 de manifestanți au participat la marș, transformându-l în cea mai amplă mobilizare împotriva antisemitismului de la protestul împotriva profanării cimitirului evreiesc din Carpentras, din 1990, conform BFM TV, televiziune afiliată CNN.

La protest au participat în capitala franceză și figuri politice precum prim-ministrul Elisabeth Borne și foștii președinți Francois Hollande și Nicolas Sarkozy. Aceștia au ținut împreună un banner cu mesajul "Pentru Republică, împotriva antisemitismului."

Thousands gathered in Paris today to stand in solidarity with the Jewish community, in the wake of an alarming rise of antisemitism.



