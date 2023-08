Mama Loredanei, criminala din Saturn, si-a vizitat fiica la închisoare. "Mi-a cerut şaorma. I-am dus 3 şaorme şi o pereche de adidaşi."

Mama Loredanei, fata care si-a omorât prietena cea mai bună într-un hotel de pe litoral, a vizitat-o astăzi şi dat primele declaraţii despre cum a decurs revederea cu fiica ei, aflată acum în arest. Femeia spune că a găsit-o „năucită de cap, aeriană”. În schimb, i-ar fi spus mamei să-i aducă o şaorma când va veni în vizită.

A venit cu trenul din Vaslui, împreună cu doi dintre frații Loredanei, pentru a o vizita și a-i aduce cele necesare, plus ceea ce îşi dorea cel mai mult să mănânce.

„Era sufletistă, făcea treabă, învăța, făcea naveta la școală...”, sunt spusele mamei. Aceasta mai zice că adolescenta nu ar fi fost niciodată violentă și că nu s-ar fi așteptat niciodată la așa ceva.

Intrebată dacă au vorbit şi despre fapta comisă, mama Loredanei a spus: „Nu am vorbit despre asta. Am vorbit exact de (...) frații ei, e clar că îi e dor de ei”. Aceasta nu are speranțe ca fiica ei va ieși prea curând din arest, dar că „o iartă, pentru că e fata ei”.

Încă mai speră ca familia Alinei să înțeleagă că nu este vina ei, ca părinte : „Sper, sper, pentru că nu am greșit eu cu nimica.”, a declarat mama Loredanei.

Declaraţiile la ieşirea de la vizită, pe Adevărul.ro.

