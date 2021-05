Mai rar așa ceva! Cum a fost surprinsă Cosette Chichirău în Parlament / FOTO

Astăzi, pe rețelele de socializare a început să circule o fotografie cu parlamentarul Cosette Chichirău. Se pare că deputatei de Iași i s-a făcut cald în Parlamentul României și a ales să renunțe, pentru o perioadă, la balerinii pe care i-a încălțat în ziua respectivă.

Fotografia a dat naștere unor ironii, mulți dintre utilizatorii de pe Facebook lansând provocări și pentru alți parlamentari ai României.

„O provoc pe Diana Șoșoacă să se descalțe“, a scris Aureliu Surulescu pe pagina sa de Facebook.

Cosette Chichirău este deputat în Parlamentul României, aleasă în circumscripția iași atât în Legislatura 2016-2020, cât și în Legislatura 2020-2024.

Aceasta a absolvit Liceul de Informatică din Iași în 1996 și Facultatea de Științe Economice a Universității Al. I. Cuza în 2000. După licență, a plecat la studii în Statele Unite, unde a obținut un MBA (2002) și un doctorat în finanțe (2007) la University of Massachusetts Amherst. Deputatul de Iași spune că are 10 ani de experiență în industria financiară, lucrând la companii din Fortune 100 în calitate de analist cantitativ și de risc și ca lider de echipă pe analiza riscului portofoliilor mari și diversificate (MassMutual Financial Group, State Street Bank).

Din 2011, s-a implicat în proiecte antreprenoriale din diverse domenii, cum ar fi: finanțarea de instalații solare pentru ONG-uri, aplicații pe mobil pentru educație și activitate civică, și inovația unei platforme financiare (The RISConsulting Group, Wellington Solar).Tot din 2011 s-a gândit să plece din SUA, iar în urma unor reflecții privitoare la evoluția societății civile a ales să se întoarcă în țara natală.

În 18 iunie 2020, Cosette Chichirău a fost desemnată de Alianța USR-PLUS drept candidat la funcția de primar al Municipiului Iași. Aceasta a fost învinsă de candidatul Partidului Național Liberal, Mihai Chirica. În data de 11 mai 2021, Cosette Chicirău a fost aleasă de Parlamentul României în grupul PRO-America, grup care va fi condus de preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban (citește mai multe AICI).