Mai mulți elevi au murit după ce elicopterele militare au tras asupra unei școli

Cel puțin 11 copii au fost uciși și alți 15 sunt dispăruți după ce elicopterele militare au tras într-o școală din nordul Myanmarului, a anunțat Unicef. Trupele și elicopterele de combat au deschis focul vinerea trecută asupra școlii templului din regiunea Sagaing, un bastion rebel. Guvernul militar din Myanmar a declarat că a fost un atac asupra insurgenților despre care pretindeau că se ascundeau în școala din satul Let Yet Kone.

Printre elevii școlii se aflau atât cei de la grădiniță, cât și tineri adolescenți.

Serviciul birman al BBC a confirmat anterior că cel puțin șase copii au fost uciși, doi băieți de 7 și 14 ani și trei fete de 7, 9 și 11 ani. Un alt băiat, în vârstă de 13 ani, a fost lovit de un glonț în timp ce pescuia în apropiere de tatăl său.

Majoritatea cadavrelor copiilor au fost luate de trupele militare, au notat jurnaliștii. De asemenea, șase săteni adulți au fost uciși în acea zi de trupe, a declarat BBC Burmese, inclusiv cinci bărbați și o femeie. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat ceea ce păreau a fi găuri de gloanțe și pete de sânge la o clădire a școlii, a spus un raport Reuters.

At least 11 schoolchildren died in an air strike on a Myanmar village, UNICEF says, an attack the country's junta said targeted rebels hiding in the area https://t.co/E0usbduSDR pic.twitter.com/v4HbKfWLV1

Unicef, agenția ONU pentru copii, a declarat că cei mici au murit sub „foc nediscriminatoriu” în atacul aerian. Agenția a cerut eliberarea imediată a celor 15 copii dispăruți.

„În timp ce mai multe detalii sunt încă în curs de verificare, Unicef ​​oferă condoleanțe părinților și familiilor care și-au pierdut copiii. Școlile trebuie să fie sigure. Copiii nu trebuie niciodată atacați”, a transmis agenția într-un comunicat remis luni.

Armata din Myanmar a răsturnat guvernul ales democratic al lui Aung San Suu Kyi în februarie 2021. Peste 1.500 de persoane au fost ucise de forțele de securitate de la lovitura de stat, potrivit Asociației de Asistență pentru Deținuții Politici (Birmania). Amploarea luptelor mortale și a bătăliilor din acest an indică un război civil, spun observatorii. Guvernul se confruntă cu o rezistență puternică în mari părți ale țării, unde există un front de gherilă activ cunoscut sub numele de Forța de Apărare a Poporului.

Utilizarea de către guvern a atacurilor aeriene a devenit obișnuită în zonele de rezistență, unde trupele sale se luptă împotriva grupărilor de insurgenți susținute de populația locală, spune corespondentul BBC pentru Asia de Sud-Est, Jonathan Head.

Myanmar's military perpetrated the most heinous crime. The barbaric army staged a helicopter attack on an elementary school in Depeyin, Sagaing Region, killing nine children, and wounding over twenty. I can't bear to hear a survivor's recounting of that hellfire incident. pic.twitter.com/mfDlp8vdoU