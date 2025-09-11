MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Cătălin Predoiu, precizări

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a transmis că MAI a lansat Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București, prin creșterea numărului de polițiști în intersecții, coordonare mai bună între echipe, dispecerate unice și conectarea camerelor de supraveghere la sistemele de trafic, precum și prin revizuirea legislației rutiere.

„MAI, prin Poliția Română, a lansat astăzi Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București.

Mai mulți polițiști în cele mai aglomerate intersecții, mai multe intersecții cu agenți de circulație prezenți, mai multă coordonare între echipe și structuri. Concret, am crescut prezența polițiștilor în intersecții de la 55 la 179 (+225,5%), iar numărul de intersecții dirijate de polițiști a urcat de la 17 la 98 (+476,5%).

Agenții și ofițerii de la rutieră și ordine publică vor acționa suplimentar în intervalele cu valori ridicate de trafic, mai exact între orele 7:00–10:00 și 16:00–19:30.

Programul va continua cu dispecerate unice și cu conectarea camerelor de supraveghere ale autorităților locale la dispeceratele de trafic; în acest sens, am planificat deja o întâlnire cu primarii marilor orașe. Planificăm, de asemenea, revizuirea legislației privind contravențiile rutiere, pornind de la principiul „sancționării autovehiculului”, precum și alte îmbunătățiri.

Mulțumesc colegilor care au elaborat și implementat, în timp record, instrucțiunile privind Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București.

P.S. :MAI funcționează cu un deficit de personal mediu pe toate structurile de 22,17%", a transmis Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News