Lukașenko spune că toate armele nucleare trebuie strânse "într-o grămadă" și distruse

Președintele belarus Alexandr Lukașenko a propus distrugerea tuturor armelor nucleare, scrie Interfax.



„Să punem laolaltă toate armele nucleare,într-o grămadă, și să le distrugem! (...) În general, sunt un radical în acest sens și cred că armele nucleare ar trebui să fie distruse", a spus Alexandr Lukașenko.

Lukașenko a comentat astfel cuvintele președintelui francez, Emmanuel Macron, despre inacceptabilitatea desfășurării de arme nucleare în afara teritoriilor puterilor nucleare. În acest sens, Lukașenko a sugerat americanilor să scoată toate armele nucleare din cele cinci sau șase țări în care acestea sunt plasate.

Lukașenko a spus că a discutat cu Putin despre dezvoltarea complexului militar-industrial

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko a spus că în ajunul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, ei au discutat multe probleme legate de dezvoltarea complexului militar-industrial și de apărare și că s-au luat toate deciziile necesare.

"Vladimir Vladimirovici (Putin) și cu mine am purtat discuții fundamentale ieri. Am discutat despre probleme, după cum spun jurnaliștii, de natură închisă. Ele există întotdeauna. Am acordat mai multă atenție problemelor de securitate, dezvoltării complexului militar-industrial și apărării statul Uniunii", a spus Lukashenko la sesiunea de deschidere ale Consiliului Suprem de Stat.



El a numit discuțiile cu Putin "productive".

"Cu privire la toate problemele, și au fost mai mult de o duzină, am ajuns la un acord. Desigur, nu dezvăluim subiectul în mod special. Dar cred că veți auzi și veți vedea toate acestea în viitorul apropiat", a mai spus președintele belarus.

