Lucian Bode, bilanț, la final de mandat. Îi va lua locul lui Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputaților

"Am prezentat astăzi un scurt bilanț al celor doi ani și jumătate de mandat în fruntea Ministerului Afacerilor Interne. A fost o onoare pentru mine, dar și o mare provocare de a gestiona unul dintre cele mai complexe portofolii ca atribuții și responsabilități din Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne fiind, în opinia mea, cel mai important minister pe timp de pace. Am avut alături de mine o echipă formată din profesioniști împreună cu care am reușit să inițiez și să finalizez proiecte importante de dezvoltare și modernizare instituțională.

Mi-am asumat preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Interne într-un context național și internațional deloc ușor, plin de provocări neobișnuite la scară istorică, precum pandemia și războiul la frontierele țării. Eforturile noastre ca echipă s-au concentrat pe atingerea a trei deziderate: mai multă securitate, mai multă siguranță, respectiv servicii publice de calitate pentru cetățean. Le mulțumesc tuturor angajaților MAI pentru modul profesionist în care și-au desfășurat misiunile și tuturor celor care m-au susținut pe acest drum.

Dezvoltarea instituțională trebuie să continue pentru a câștiga și pe mai departe încrederea cetățenilor în această instituție fundamentală în arhitectura de securitate a statului român", a scris Lucian Bode pe Facebook.

Bilanțul activităților MAI în perioada decembrie 2020 – iunie 2023

Lucian Bode va fi vicepreședinte la Camera Deputaților, în locul lui Florin Roman

Florin Roman va demisiona din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, iar în locul lui va fi susținut fostul Ministru de Interne Lucian Bode, secretarul general al PNL. Mâine la ora 10:00 o să fie votul în plenul Camerei Deputaților.

”Acum, la nivelul grupului deputaţilor, s-a luat decizia ca domnul secretar general să ocupe funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Ca atare, există o echilibrare între activitatea guvernamentală şi activitatea politică la nivelul PNL”, a spus Nicolae Ciucă.

