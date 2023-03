Loredana Groza s-a despărțit de soțul ei, Andrei Boncea? Ce spune tatăl artistei: "Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează"

Loredana Groza a renunțat la verighetă în urmă cu ceva ani, apărând primele zvonuri că ar fi divorțat de Andrei Boncea, mai ales că cei doi au evitat să se mai afișeze împreună, în public. Chiar și așa, artista nu a confirmat și nici nu a infirmat vreodată despărțirea de tatăl fiicei sale, Elena.

De curând, însă, tatăl Loredanei Groza a făcut o declarație din care s-ar putea trage concluzia că cei doi s-ar fi despărțit.

"Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, a spus Vasile Groza, tatăl Loredanei, pentru cancan.ro.

Cine este Andrei Boncea

Loredana Groza este căsătorită de 25 de ani cu Andrei Boncea, iar cei doi și-au unit destinele chiar în ziua în care Loredana împlinea 28 de ani, pe 10 iunie 1998. În același an, pe 14 iulie, în viața lor apărea Elena. Andrei Boncea este producător de film și și-a trecut în CV câteva producții de succes precum "Garcea și oltenii", "Supraviețuitorul" sau "Fire and Ice: Cronica Dragonilor". În plus, el s-a ocupat și de producția unor filme străine ce au făcut înconjurul lumii și care au fost făcute chiar în România, printre care "Amen", "Callas Forever", "Modigliani" sau "Joyeux Noel".

Deși este un producător de succes, Andrei Boncea nu apare des în presă și nici la televizor. "Suntem o echipă. Și asta nu de ieri, de azi. Cred că în orice moment din viețile noastre profesionale ne-am sfătuit, ajutat și susținut. De la început, amândoi am zis că aşa e cel mai bine. Andrei e un tip foarte discret şi nu vrea să stea în lumina reflectoarelor. E suficient să fie o persoană în casă care să atragă atâtea bliţuri", spunea Loredana, la un moment dat.

Artista este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de luminile reflectoarelor, însă nu ezită să vorbească despre fiica sa, Elena. În urmă cu ceva timp, aceasta a dezvăluit, într-un interviu pentru revista VIVA!, ce relație apropiată are cu fata ei. "Trăiesc alături de Elena viața ei, dar și viața mea de mamă. Descopăr prin ea lucruri noi despre cum generația ei folosește tehnologia sau ce muzici ascultă… Descopăr iubirea prin ochii ei, dar cred că e important să aibă alegerile ei, să descopere lumea în felul ei”, a declarat cântăreața.

