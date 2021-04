Lora a renunțat la carne: Am găsit substitute care să-mi țină tonusul ridicat

”Ca fiecare decizie pe care am luat-o de-a lungul vieții este pentru mine și pentru starea mea de bine. Nu este o decizie luată pentru a demonstra ceva sau pentru a-i face și pe alții din jurul meu să facă vreo schimbare. Am simțit că treptat pot face această schimbare și mă bucur că am găsit substitute care să-mi țină tonusul ridicat”, a spus Lora într-un interviu pentru Spectacola.

Întrebată cum a primit organismul său această schimbare, vedeta PRO TV a zis:

”Foarte bine. Eu nu sunt genul de persoană care să depindă de anumite alimente. Evident, mai am și eu pofte ocazional, mai ales că la emisiune o avem și pe Anna care ne gătește marțea și joia, dar și pe chef Salvo miercurea. Dacă ați ști cât de bine miroase în platou... Dar mă bucur când rețetele îmi permit și mie să gust!”

”Nu am un meniu anume. Și nici nu aș vrea să vin să fac eu o listă a alimentelor pe care le recomand. Cred că toți cei care vor să facă o astfel de schimbare, trebuie să-și găsească combinațiile potrivite. În plus, pe lângă aceste combinații, am și o firmă care îmi trimite un meniu zilnic, care mă ajută să am grijă de ceea ce mănânc. Dacă cei care mă urmăresc sunt curioși de astfel de lucruri, oricum eu le mai povestesc pe live-urile pe care le fac pe conturile mele de Instagram sau Facebook”, a mai spus Lora. Interviul integral îl găsiți pe Spectacola.