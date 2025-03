Locul în care se află Horațiu Potra, un mister pentru autoritățile române. Ministrul Justiției: Nu pot confirma că e în Dubai

Horațiu Potra, împreună cu fiul acestuia, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost dați în urmărire de Poliția Română în data de 1 martie, după ce ÎCCJ a emis mandate de arestare pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni. Totuși, nici acum autoritățile române nu știu locația exactă a lui Horațiu Potra.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că nu poate confirma informația potrivit căreia Horațiu Potra s-ar afla în Dubai. Oficialul a subliniat că Ministerul Justiției nu deține date despre locația exactă a acestuia sau a fiului său.

„Ministerul Justiției nu are cunoștință cu privire la locul unde se află efectiv Horațiu Potra în momentul de față. Am observat și eu, și am fost întrebat cu privire la informațiile din spațiul public că s-ar afla în Dubai. Nu pot să vă confirm”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu luni, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Ar putea fi Horațiu Potra extrădat din Dubai?

În ceea ce privește o posibilă extrădare, în cazul în care s-ar confirma prezența lui Horațiu Potra în Dubai, ministrul Justiției a spus: „În relația cu Emiratele Arabe Unite, România a avut deja cooperare judiciară care a fost eficientă. Au fost persoane care au fost predate autorităților române de către Emiratele Arabe Unite. (...) Există resursa juridică necesară pentru a obține extrădarea persoanelor respective. Nu pot estima asupra timpului, dar din mecanismul de cooperare de până acum cu Emiratele Arabe Unite avem elemente care să confirme că e funcțional, așa încât mai devreme sau mai târziu o persoană care se sustrage va fi adusă în țară”.

De asemenea, ministrul a precizat că nu poate solicita autorităților din Dubai să confirme dacă Horațiu Potra se află acolo sau nu, subliniind că verificările oficiale pot fi realizate doar pe baza unei informări instituționale.

„Eu personal și ministerul Justiției nu putem face verificări ale unor informații care apar în spațiul public, putem face asta doar să acționăm instituțional când apare o informare oficială”, a mai spus Marinescu.

Ministrul Justiției, despre ancheta DIICOT

„Preocuparea mea este ca aceste anchete să nu aibă niciun fel de conotație politică sau electorală, ci pur judiciară. Nu fac aprecieri cu privire la stadiul evoluției acestei cauze la diferite unități de parchet, când autoritățile au apreciat că au elemente suficiente s-a trecut la fazele următoare. (...) În ce privește ancheta de la DIICOT, când autoritatea va aprecia că are suficiente elemente pentru a trece la etapele următoare va face acest lucru. (...) Trebuie să dăm măsura unei justiții efective, corecte și obiective”, a mai spus Radu Marinescu.

Reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestarea în lipsă a lui Horațiu Potra, a fiului său Dorian și a lui Alexandru Cosmin Potra. În cadrul acestui dosar, săptămâna trecută au fost efectuate percheziții, iar anchetatorii au descoperit în proprietățile lui Horațiu Potra sume de peste 3,2 milioane de euro în numerar, mai mult de 25 de kilograme de aur, precum și un întreg arsenal de arme pe care acesta le deținea în mod ilegal, fiind ascuns în podea și în pereți falși.

