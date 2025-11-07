Locuitorii unui bloc din Titu, evacuaţi din cauza mirosului de gaze

Vineri seara, locatarii unui bloc din orașul Titu, județul Dâmbovița, au fost evacuați după ce în imobil s-a simțit miros de gaze, potrivit ISU Dâmbovița.

„În jurul orei 17:00 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei sesizări de miros de gaz pe scara blocului, în oraşul Titu, strada I.C.Visarion. La faţa locului pompierii militari au procedat la întreruperea alimentării cu gaz a blocului şi au evacuat un număr de şase persoane, patru adulţi şi doi copii. A fost anunţat operatorul de gaz şi au fost asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor până la sosirea acestora. În acest moment intervenţia este finalizată", a transmis ISU Dâmboviţa.

Pompierii de la Detașamentul Titu au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar Garda de Intervenţie Răcari cu o autospecială SMURD.