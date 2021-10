Liviu Vârciu, luat cu salvarea. Ce se întâmplă cu vedeta: NU-i glumă

Liviu Vârciu și-a speriat fanii după ce a avut nevoie de îngrijirile medicilor. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare în ambulanță, cu medicii lângă el, în timp ce i se ia tensiunea.

Prezentatorul TV nu a oferit prea multe detalii despre ceea ce i s-a întâmplat și de ce a chemat ambulanța, însă cadrul medical care l-a consultat a fost surprins în videoclip în timp ce-i spune rezultatul.

Liviu Vârciu: A prins vulpea rană. Gluma-i glumă, dar nu-i glumă. Cum e?

Medicul de pe ambulanță: Tensiunea e bună! E 10 cu 7.

Liviu Vârciu, despre sechelele cu care a rămas după COVID-19

Liviu Vârciu a fost infectat cu Sars-Cov-2 chiar înainte de Crăciun, în anul 2020. El a anunțat acest lucru pe o rețea de socializare și a precizat atunci că se simte bine.

"Crăciun fericit dragilor, să fiți sănătoși, că e cel mai important și dacă vine Moș Crăciun la voi să îi spuneți să nu vină la mine, că sunt izolat. Da, l-am luat. Trebuie să știi când să faci COVID, nu așa... L-am luat fix de Crăciun. E bine că nu îmi mai bat capul cu Moș Crăciun, știi, că nu are cum să vină, să nu îl îmbolnăvesc. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare, așa că... vă pup, vă iubesc, să aveți sărbători fericite", a spus Liviu Vârciu într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook la acea vreme.

Ulterior, în luna ianuarie, cântărețul a vorbit despre problemele pe care i le-a lăsat COVID-19.

"Am fost la spital când mi-am făcut testul și analizele. Apoi am ținut virusul în frâu prin tratament. Am avut o formă mai ușoară de Covid, dar chiar și așa, analizele mi-au ieșit rău și când am fost depistat pozitiv și acum. Nu am avut gust și miros. Acum ficatul e praf și am rămas cu o pată pe plămâni. Plus ca obosesc foarte repede. Acest virus este unul cât se poate de pervers, te îngenunchează (...)

M-am spălat pe mâini de fiecare dată, am dezinfectant în mașină, pe care l-am folosit, am purtat mereu masca. O singură dată nu am avut-o, fix o oră, și uite ce am pățit!", a declarat Liviu Vârciu, după ce a trecut prin COVID-19.