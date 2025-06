Lista parlamentarilor care primesc bani de chirie de la stat, deși ei au case în București. Deputat USR, în direct la TV: Am cheltuit responsabil

O analiză realizată de Europa Liberă, pe baza declarațiilor de avere publicate pe site-ul Camerei Deputaților, arată că mai mulți parlamentari primesc indemnizație de cazare de la stat, deși dețin imobile în București sau în județul Ilfov.



Deputați PSD cu locuințe în zonă, dar chirie decontată

Șase deputați ai Partidului Social Democrat (dintr-un total de 91) se regăsesc pe listă:

- Adrian Câciu

- Vlad-Florentin Drînceanu

- Mirela-Florența Matichescu

- George-Adrian Popa

- Ștefan-Ovidiu Popa

- Mihai-Viorel Fifor

Lor li se adaugă:

- Grațiela-Leocadia Gavrilescu – aleasă pe listele PSD, dar membră a Partidului Umanist Social Liberal.



AUR – șapte deputați în aceeași situație

Și Alianța pentru Unirea Românilor are șapte parlamentari care primesc bani pentru chirie, deși dețin imobile în București sau Ilfov:

- Ștefăniță Avrămescu

- Florin-Eugen Cîrligea

- Mugur Mihăescu

- Silviu-Florin Oancea

- Dumitru Tilea

- Florin Bogdan Velcescu

- Gianina Șerban – soțul acesteia desfășoară activități imobiliare în județul Ilfov



Alți parlamentari aflați în aceeași situație





De la PNL în aceeași situație sunt:

- Florin-Claudiu Roman

- George Șerban Cătălin

Partidul Oamenilor Tineri (POT): Dumitrița Albu

SOS România: Mariana Vârgă

USR: George Gima

Deputatul George Gima, moment de sinceritate în direct la TV





Deputatul George Gima (USR), care deține trei apartamente în București, a reacționat după apariția informațiilor privind banii încasați pentru chirie, fiind întrebat despre acest lucru la Antena 3 CNN.

„Dețin, într-adevăr.... sunt în coproprietate. Eu sunt ales de Constanța și am domiciliul în Constanța. Nu mi-am schimbat special domiciliul. După apariția știrii, am făcut o cerere pentru a renunța la această sumă. Conform regulilor, se poate renunța retroactiv, deci inclusiv luna mai.



Vă mulțumesc că îmi dați oportunitatea să clarific acest subiect. Aș vrea să mai adaug că, de la începutul mandatului, nu am încasat aproximativ un sfert din suma forfetară la care aveam dreptul. Sigur, una nu o scuză pe cealaltă, dar am vrut să arăt că am cheltuit responsabil. Practic, nu am încasat cel puțin 25% din suma forfetară, ceea ce înseamnă că statul a economisit, din acest punct de vedere, de trei ori mai mult decât am primit eu pentru chirie. Până în prezent, din ianuarie și până acum, suma primită pentru chirie a fost de aproximativ 16.000 de lei”, a declarat acesta în direct la TV.

Reacție din PSD: „Este imoral”

Deputatul Claudiu Manta (PSD) a declarat și el la Antena 3 CNN că încasează bani pentru cazare, dar nu deține locuință în Capitală și susține modificarea legii.

„Patru mii de lei este suma care se acordă pentru chirie lunar. De regulă, am stat la hotel în zilele în care am fost la București, ca să mă încadrez în această sumă. Președintele PSD, astăzi, și noi toți ne-am propus să modificăm legislația, pentru că, într-adevăr, este imoral să ai casă în București și să ți se deconteze în continuare chiria”, a spus acesta.

Ce venituri are un parlamentar

Un deputat simplu are o indemnizație netă de 10.988 lei/lună, iar cei cu funcții ajung la:



Președinte de comisie – 11.840 lei

Președintele Camerei Deputaților – 14.030 lei

Pe lângă aceste sume, parlamentarii mai beneficiază de:

Indemnizație de cazare – aproximativ 50% din salariul brut, dacă nu au domiciliul în București/Ilfov

Diurnă – circa 260 lei/zi pentru fiecare zi de prezență, dacă provin din alte județe

Abonament la telefon mobil

Transport decontat – rutier, feroviar sau aerian

Deplasări externe – acoperite de stat, conform deciziilor Biroului Permanent

Sumă forfetară pentru biroul parlamentar – în jur de 17.000 lei/lună.

Reamintim că astăzi, într-un mesaj postat pe Facebook, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și ministrul Transporturilor, le-a cerut colegilor parlamentari social-democrați să renunțe la deconturile de chirie dacă au deja o proprietate în București. Vezi mai mult AICI.









