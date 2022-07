Lista lucrurilor pe care să nu le laşi în maşină în zilele caniculare. Pericol pentru sănătate

Medicamente

Pastilele trebuie, în general, să fie păstrate la temperatura camerei. Maşinile se încing foarte tare chiar dacă sunt parcate la umbră, astfel că medicamentele ar putea să îşi piardă din eficienţă din cauza căldurii, scrie Readers Digest.

Electronice

Dincolo de faptul că pot fi afectate din cauza temperaturilor ridicate, electronicele reprezintă şi o atracţie pentru hoţi.

Cremă de protecţie solară

Ingredientele active din aceste creme se descompun la temperaturi ridicate, astfel că dacă le lăsăm în maşină în zile caniculare, cremele îşi vor pierde eficacitatea. Şi mai există şi riscul ca temperatura ridicată să facă recipientele să explodeze.

Sticle de apă

Studiile arată că BPA şi ftalaţii, chimicale găsite în plasticul sticlelor de apă, pot provoca boli precum cancere sau afecţiuni cardiace. O sticlă de apă lăsată în soare va permite acestor chimicale să ajungă în apă.

Sfaturi utile pentru a nu suferi de cald și pentru a-ți menține casa răcoroasă pe timp de caniculă

În cazul în care aveam vreo îndoială că aceste temperaturi vertiginoase sunt rezultatul încălzirii globale, meteorologii notează că Spania și Portugalia sunt cu 7°C mai calde decât în ​​mod normal pentru această perioadă a anului, atingând un potențial 47°C în Sevilla.

Există atât de multe moduri de a aborda criza climatică, cele mai bune în mod colectiv.

Să te hidratezi este esențial, în cazul în care nimeni nu ți-a spus în ultimul timp. Iată câteva sfaturi mai ieftine de la echipa Euronews Green pentru a vă păstra răcoros acasă.

Ventilatoare în loc de aer condiționat

Ventilatoarele sunt o opțiune mult mai bună și pot face un drum lung pentru a evita temperaturile interioare insuportabile atunci când sunt poziționate corect.

Ideal este să amplasați ventilatorul în fața unei ferestre deschise, de preferință situată în partea de nord a casei, pentru a crea un flux de aer de răcire. În plus trebuie să fiți mereu la curent cu modul în care temperaturile din interior se compară cu cele din exterior; odată ce este mai cald afară, închideți ferestrele și ușile pentru a menține aerul mai răcoros în casă. Inversați acest sfat atunci când temperaturile relative se schimbă dimineața și seara, astfel încât să intre un flux de aer mai rece.

Trageți draperiile și jaluzelele

În mod similar, închideți draperiile și jaluzelele ferestrelor însorite pentru a opri soarele să pătrundă prea mult în casă.Țările din sudul Europei sunt de obicei mai bine echipate pentru acest lucru, cu obloane, dar există soluții rapide pe care le poți improviza în caz de necesitate, cum ar fi acoperirea ferestrelor cu un material mai dens care să nu permită razelor solare să intre în casă.

Pregătiți-vă masa mai devreme în timpul zilei

Este conuscut că orice sursă care generează căldură va aduce un plus de căldură în casa ta. Până și banalul uscător de păr...Cât despre bucătărie, gospodinele pot să confirme că în zilele toride de vară plăcerea de a găti devine chinuitoare. Ca variante ...o salată hrănitoare are mai multe șanse să fie apreciată într-o zi fierbinte. Dar totuși dacă ar trebui so folosiți cuptorul, cel mai bine ar fi să o faceți mai devreme de amiază, înainte ca temperaturile să urce vertiginos.

Nu doar noaptea: cearșafuri umede în interior

De fapt, umezirea lucrurilor nu trebuie să fie doar un truc de noapte. Un tricou umed din bumbac poate oferi o oarecare ușurare în timpul zilei, iar lăsând cearșafurile și hainele umede să se usuce în interior va ajuta la scăderea temperaturii camerei.

