Linda Evangelista, primele imagini cu corpul deformat de procedurile estetice: Nu mă mai ascund! Am rămas așa cum mă descria presa, de NERECUNOSCUT

Celebrul supermodel Linda Evangelista trăiește o dramă de peste 5 ani. În vârstă de 56 de ani, celebrul supermodel s-a izolat în casă, după ce corpul și chipul ei au avut de suferit în urma unei proceduri estetice de criolipoliză, numite CoolSculpting.

Supermodelul a acordat un interviu pentru revista People, în care vorbește despre durerea emoțională și fizică cu care a trăit în ultimii cinci ani. Aceasta susține că terapia CoolSculpting - o procedură populară de "înghețare a grăsimii", aprobată de FDA, care a fost promovată ca o alternativă neinvazivă la liposucție - a desfigurat-o.

În septembrie 2021, supermodelul a dat în judecată compania mamă a CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc. și a cerut despăgubiri de 50 de milioane de dolari, susținând că nu mai este aptă de muncă, în urma efectelor celor șapte ședințe de CoolSculpting, pe care le-a efectuat în cabinetul unui dermatolog, în perioada august 2015 - februarie 2016.

"Nu mai pot trăi așa, ascunzându-mă și rușinându-mă", a declarat super modelul într-un interviu pentru People.

După cinci ani de izolare, de rușine și de gânduri negre, Evangelista are în sfârșit curajul să se arate lumii și să tragă un semnal de alarmă asupra riscurile pe care le au unele proceduri estetice.

View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Aceasta spune că are pe tot corpul umflături și că a rămas cu fața desfigurată din cauza acestei proceduri estetice.

"Mi-a plăcut să fiu pe podium. Acum mă tem să mă întâlnesc cu cineva pe care îl cunosc. Nu mai pot trăi așa, ascunsă și rușinată. Pur și simplu nu mai puteam trăi în această durere. Sunt dispusă să vorbesc în sfârșit", a declarat ea pentru People.



De cinci ani se luptă cu efectele adverse ale procedurii



În 2016, la câteva luni de la tratament, vedeta a început să observe unele umflături în zona bărbiei, a coapselor și a sutienului. Exact zonele pe care ea dorise să le micșoreze, creșteau inexplicabil.

”Am crezut că îmi pierd mințile”

"Am încercat să le repar singură, crezând că fac ceva greșit", spune Evangelista, care spune că a început să țină o dietă și să facă mai mult sport. "Am ajuns să nu mai mănânc deloc. Am crezut că îmi pierd mințile", povestește ea.

Ulterior, vedeta a mers la medic și a făcut mai multe investigații. A primit diagnosticul de hiperplazie adipoasă paradoxală (HAP).

"Plângeam și i-am spus: 'Nu am mâncat, mor de foame'. Cu ce greșesc?" își amintește vedeta.

În urma diagnosticului, medicul i-a spus că nicio dietă nu o va ajuta.

"Am întrebat: "Ce naiba e asta?". Și mi-a spus că nicio dietă și niciun fel de exerciții fizice nu o vor rezolva" conform Lindei,

View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

Cere despăgubiri de 50 de milioane de dolari

Fostul supermodel Linda Evangelista a cerut despăgubiri în valoare de 50 de milioane de dolari de la compania Zeltiq responsabilă de o procedură estetică despre care ea afirmă că a desfigurat-o şi i-a afectat grav cariera, într-o plângere depusă la tribunalul federal din New York.

Evangelista a vorbit pentru prima dată de problemele cu care se confruntă în septembrie 2021, într-o postare pe Instagram: "Am dezvoltat hiperplazia adipoasă paradoxală... (aceasta) nu numai că mi-a distrus mijloacele de trai, ci m-a trimis într-o depresie profundă, tristețe profundă și cele mai joase adâncimi ale disprețului de sine. În acest proces, am devenit un pustnic".

"Am rămas, așa cum a descris presa, de nerecunoscut”, spunea vedeta în urmă cu câteva luni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News