Lili Sandu a izbucnit în lacrimi. Probleme grave la un an de la naștere: Nu sunt o mamă îndeajuns de bună, nu știu ce se întâmplă

În 2020, după cinci ani de relația, Lili Sandu și iubitul său, Silviu Țolu, au dat vestea cea mare chiar de Valentine's Day, spre marea uimire și bucurie a publicului și a familiei.

"Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți", era anunțul făcut ce Lili Sandu, cu lacrimi în ochi, în direct la ProTV la acea vreme.

Lili Sandu, probleme la un an de la naștere

De atunci, lucrurile au evoluat, iar Lili Sandu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 41 de ani, atunci când nu mai credea că visul i se va îndeplini.

Chiar dacă s-a bucurat enorm pentru minunea ei, actrița s-a confruntat cu mai multe probleme, atât în timpul sarcinii, cât și după ce a născut, și chiar dacă cel mic a împlinit deja un an, Lili Sandu trece prin momente grele.

Cu lacrimi în ochi, actrița a dezvăluit totul pe rețelele de socializare și a le-a spus fanilor ce o urmăresc cu ce se confruntă cu micuțul ei, dar și faptul că nu crede că este o mamă bună, date fiind stările prin care trece.

Lili Sandu, în lacrimi: Nu sunt îndeajuns de bună ca mamă. Sunt foarte irascibilă

"Nu știu ce se întâmplă. Are un an și o lună. Nu mai vrea să doarmă la el în pat, sub nicio formă. Se trezește de 4-5 ori pe seară ca să-l alăptez. Îmi iubesc copilul, nu pot să vă spun în cuvinte cât de mult, dar în același timp sănătatea mea mintală este foarte importantă. Aș vrea să fiu îndrumată și să înțarc treptat. Am intrat așa, din cauza lipsei de somn și a oboselii, într-un burn out, e destul de dificil pentru mine. Sunt foarte irascibilă.

Cred că un copil are nevoie de o mamă echilibrată, liniștită, calmă. Este foarte important ca mama să aibă grijă de ea. Am ajuns într-o stare de ușoară bipolaritate. Nu mă plâng, dar este foarte greu. Până la 1 an ne-am ocupat non-stop de Thomas, dar acum am înțeles că e nevoie de ajutor. Am tot felul de stări și încerc să mi le țin sub control, mă rog, e și normal, sunt și hormonii care nu-mi dau pace în ultima perioadă", a povestit Lili Sandu pe pagina de Instagram.

"Am avut o stare foarte ciudată și mă gândeam dacă e bine ceea ce fac, că poate nu trebuie să gândesc așa, poate nu sunt îndeajuns de bună ca mamă să mă gândesc că nu vreau să-l mai alăptez ca să nu se mai trezească noaptea", a completat ea.