Ligia Deca: Ministerul Educației nu poate face reduceri bugetare

„Având în vedere nevoia crescută de investiţie în Educaţie şi având în vedere iminenţa adoptării pachetului de legi ale Educaţiei, nu am considerat că putem avea reduceri. Din contră, ne aşteptăm să avem nevoie din ce în ce mai mult de cadre didactice, consilieri şcolari, alţi specialişti şi am menţionat acest lucru. Din păcate, Ministerul Educaţiei nu poate face reduceri bugetare. Mai mult, cred că dacă vrem să avem un viitor sustenabil nu putem tăia de la Educaţie", a afirmat Deca, la finalul unei dezbateri care a avut loc la Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor.



Potrivit ministrului, sistemul de Educaţie are nevoie de investiţii suplimentare. „Şi am şi menţionat acest lucru. La rectificare vom veni cu propuneri concrete", a adăugat Deca.



Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a precizat că discuţiile în Guvern privind planurile ministerelor de reducere a cheltuielilor bugetare vor avea loc după ce vor fi centralizate toate propunerile. El a menţionat că în şedinţa de miercuri a Cabinetului aceste planuri nu au fost pe masă, ceea ce înseamnă că procesul de colectare şi de evaluare este încă în derulare.



Premierul Nicolae Ciucă a cerut miniştrilor ca până miercuri, 12 aprilie, să îi prezinte propuneri de scădere a cheltuielilor, potrivit Agerpres.

